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ASSE : le maillon faible est identifié, il est sur le banc des Verts ! 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Ian Cathro (ASSE)

Le manque de profondeur du banc de l’ASSE est pointée du doigt avant la réception de Laval (samedi, 20h).

La claque reçue par les Verts à Guingamp (0-3) a relancé le débat sur la qualité de l’effectif de l’ASSE. Sur X, le caustique Mohamed Toubache-Ter a notamment insisté sur le manque de profondeur du groupe dirigé par Ian Cathro.

Un manque de profondeur de banc à l’ASSE ?

« C’est une défaite salutaire qui va beaucoup les aider mais je trouve que cette équipe manque d’un banc solide… mais la grande majorité ne sera pas d’accord avec moi, je le sais », a-t-il estimé. Un constat qui met en lumière une difficulté potentielle pour l’entraîneur : disposer de suffisamment de solutions pour faire évoluer son équipe en cours de match.

Certains joueurs illustrent ces interrogations. Arrivé cet été à l’ASSE en provenance de Guingamp, Sohaib Naïr peine encore à rassurer les supporters stéphanois. Ses prestations défensives alimentent les doutes sur sa capacité à s’imposer durablement dans la rotation.

Un problème à régler avant Laval

Sur le côté gauche, Ben Old rencontre également des difficultés. Utilisé au poste de latéral alors que ce n’est pas son rôle habituel, l’ailier a affiché quelques limites lors des dernières rencontres. Des ajustements qui n’ont pas empêché les Verts d’encaisser trois buts à Guingamp et qui, surtout, ne trouve pas forcément de plan B sur le banc de touche. Hormis un bricolage dont Cathro se passerait sans doute bien.

À l’approche de la réception du Stade Lavallois (samedi, 20h), l’entraîneur de l’ASSE devra donc trouver les bonnes réponses. La question ne concerne pas seulement son onze de départ, mais aussi les joueurs capables d’apporter un véritable plus lorsqu’ils entrent en jeu.

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