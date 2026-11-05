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ASSE : gros coup de pouce pour Cathro avant la Coupe de France

Par William Tertrin1 min de lecture
Ian Cathro (ASSE)

Non convoqué avec l’Autriche, Thierno Ballo restera à la disposition de l’ASSE pendant la trêve internationale et pourra disputer le 7e tour de Coupe de France.

C’est une bonne nouvelle pour Ian Cathro. Alors que l’ASSE s’apprête à retrouver la Coupe de France en pleine trêve internationale, l’entraîneur des Verts pourra compter sur Thierno Ballo. L’attaquant stéphanois ne figure pas dans la liste autrichienne pour le prochain rassemblement international.

Une disponibilité loin d’être anodine au regard du calendrier. Le dimanche 15 novembre prochain, à 15 heures, l’ASSE affrontera le GFA Rumilly-Vallières au Parc des Sports d’Annecy, à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France. Un rendez-vous important pour les Stéphanois, qui devront composer avec plusieurs absences liées aux sélections nationales.

Thierno Ballo, une solution supplémentaire pour l’ASSE

En restant dans le Forez, l’Autrichien offre une option offensive supplémentaire à Ian Cathro. Le technicien pourra notamment compter sur un joueur qui avait parfaitement lancé sa saison, avec quatre buts et deux passes décisives lors des quatre premières journées.

Depuis, le rendement de Ballo est toutefois moins impressionnant. Son dernier but en championnat remonte au 10 octobre, contre Rodez (2-0). La Coupe de France pourrait donc représenter une belle occasion de retrouver de l’efficacité et de la confiance.

La disponibilité de Ballo sera d’autant plus appréciable que plusieurs Stéphanois pourraient manquer ce déplacement en raison de leurs engagements internationaux, à commencer par le titulaire Mamour Ndiaye aux cages.

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