ASSE : Kilmer a pris une décision radicale après les sanctions contre le Kop Nord 

La commission de discipline de la LFP a décidé de fermer pour les trois prochaines rencontres le Kop Nord du stade Geoffroy-Guichard. L’ASSE a décidé d’agir après ces sanctions.

Les conséquences des incidents survenus dans le Kop Nord se font déjà sentir à l’ASSE. Après la décision de la commission de discipline de la LFP de fermer la tribune pour les trois prochaines rencontres, Kilmer Sports Ventures a décidé de prendre des mesures en interne.

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L’ASSE met fin à sa collaboration avec la société de contrôle d’accès

Pour limiter les conséquences financières de cette fermeture, l’ASSE va d’abord appliquer une mesure déjà utilisée dans ce type de situation. Les abonnés concernés recevront un avoir correspondant à 3/17e du montant de leur abonnement. Une compensation calculée en fonction des trois matchs durant lesquels ils ne pourront pas accéder à leur tribune habituelle. Mais cette mesure financière ne constitue qu’une partie de la réponse du club. Car, en parallèle, la direction a décidé de revoir certains aspects de son organisation sécuritaire.

Selon Evect, l’enquête interne menée par l’ASSE a débouché sur une décision importante : le club va mettre un terme à sa collaboration avec la société qui gérait le contrôle d’accès au Kop Nord. Il devrait donc y avoir un changement dans l’organisation des stadiers à Geoffroy-Guichard. Cette décision intervient après les incidents liés à l’introduction et à l’utilisation de fumigènes et de feux d’artifice dans la tribune. La direction souhaite manifestement tirer des enseignements de ce qui s’est passé et revoir les dispositifs permettant de contrôler les entrées dans le stade.

L’ASSE veut comprendre les failles du dispositif

Le sujet était déjà au cœur des préoccupations du club. Comme l’avait révélé RMC Sport, l’ASSE avait lancé une enquête interne afin de comprendre comment ces engins pyrotechniques avaient pu être introduits dans la tribune avant leur mise en marche.Une source stéphanoise avait expliqué à RMC Sport la démarche engagée par le club : « Connaître l’existence d’un risque ne signifie ni l’autoriser, ni le cautionner. Comme chaque match, l’ASSE a déployé un contrôle et une prévention importants, tout en reconnaissant qu’aucun dispositif ne permet d’écarter totalement le risque dans un environnement de forte affluence. »

Le message de la direction est clair : l’ASSE entend défendre les mesures de prévention déjà mises en place, tout en reconnaissant la nécessité de comprendre comment les incidents ont pu se produire. Un dirigeant stéphanois avait également détaillé la position de l’ASSE auprès de RMC Sport : « Nous analysons les incidents, renforçons les mesures utiles et poursuivons un dialogue exigeant avec les groupes de supporters et les autorités. Notre priorité reste la sécurité de tous et la protection des intérêts du club. » La fin de la collaboration avec la société chargée du contrôle d’accès au Kop Nord s’inscrit donc dans cette volonté de revoir le dispositif.