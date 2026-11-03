ASSE : un très bon présage pour les Verts avant Laval ?

Désigné pour arbitrer le match entre l’ASSE et Laval ce samedi (20h), Karim Abed présente un bilan plutôt favorable aux Verts, qui pourraient y voir un bon présage.

Après leur lourde défaite sur la pelouse de Guingamp (3-0), vendredi dernier, l’AS Saint-Étienne tentera de rebondir ce samedi (20h) face au Stade Lavallois, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2. Devant leur public de Geoffroy-Guichard, les hommes d’Ian Cathro auront à cœur de renouer avec la victoire pour repartir de l’avant. Et à quelques jours de cette rencontre, les Verts connaissent désormais l’identité de l’arbitre qui sera au sifflet. Il s’agit de Karim Abed, dont les statistiques avec le club stéphanois pourraient donner quelques raisons d’espérer aux supporters de l’ASSE.

L’ASSE réussit plutôt bien avec Karim Abed au sifflet

En effet, Karim Abed a déjà dirigé douze rencontres de l’ASSE au cours de sa carrière, pour un bilan de six victoires, trois matchs nuls et trois défaites. Les Stéphanois ont donc remporté 50 % de leurs matchs arbitrés par l’officiel français et sont restés invaincus à neuf reprises. Un bilan globalement positif qui pourrait être considéré comme un bon présage avant la réception du Stade Lavallois, même si ces statistiques ne présagent évidemment pas du résultat de samedi.

La dernière fois que Karim Abed a arbitré l’ASSE, le 17 janvier dernier, les Verts s’étaient imposés face à Clermont (1-0). Mais l’arbitre français reste également associé à un souvenir bien moins agréable pour les supporters stéphanois. Le 25 octobre 2025, il avait officié lors de la lourde défaite de Saint-Étienne à Annecy (4-0), marquée notamment par l’expulsion d’Igor Miladinovic dès le premier quart d’heure. Reste à savoir si les hommes d’Ian Cathro sauront profiter de ce bilan favorable pour retrouver le chemin de la victoire face à Laval.