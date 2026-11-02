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ASSE : mauvaise nouvelle pour les supporters avant Laval !

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 23:30
Les supporters de l'ASSE

L’ASSE a pris une décision qui risque de décevoir ses supporters à quelques jours de la réception de Laval.

À quelques jours de la réception du Stade Lavallois, prévue ce samedi (20h) à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 12e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a pris une décision qui risque de décevoir ses supporters. Alors que les Verts avaient ouvert les portes de leur centre d’entraînement de L’Étrat au public jeudi dernier, les fans stéphanois ne pourront pas assister aux séances de leurs joueurs préférés cette semaine. Le club forézien a en effet décidé de revenir à des entraînements à huis clos pour préparer son prochain rendez-vous en championnat.

L’ASSE ferme ses entraînements au public avant Laval

Comme le rapporte Envertetcontretous, l’ASSE a dévoilé ce lundi son programme de la semaine, avec une mauvaise nouvelle pour les supporters qui espéraient retrouver les joueurs à L’Étrat. Aucune des séances d’entraînement dirigées par Ian Cathro entre ce lundi et vendredi ne sera accessible au public. Après avoir permis aux fans d’assister à une séance la semaine passée, le club stéphanois a donc choisi de refermer les portes de son centre d’entraînement. Les Verts pourront ainsi préparer leur prochaine rencontre à l’abri des regards, même si aucune explication particulière n’a été communiquée concernant cette décision.

Cette semaine de travail s’annonce importante pour l’ASSE, qui doit rapidement relever la tête après sa lourde défaite concédée samedi dernier sur la pelouse de Guingamp (3-0). Toujours installés en tête de la Ligue 2, les Stéphanois tenteront de renouer avec la victoire devant leur public face à Laval afin de conforter leur première place au classement. Les supporters devront donc patienter jusqu’à samedi soir pour retrouver leurs joueurs à Geoffroy-Guichard. À noter que les entraînements de l’équipe féminine resteront, eux, accessibles au public de mardi à samedi, à 10h15, au centre sportif Robert-Herbin.

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