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ASSE : une première bonne nouvelle tombe pour Cathro avant Laval !

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 20:50
Ian Cathro (ASSE)

L’infirmerie de l’ASSE continue de se vider, avec un nouveau retour qui se profile avant la réception de Laval ce samedi.

Battue pour la deuxième fois de la saison samedi dernier sur la pelouse de l’En Avant Guingamp (3-0), l’AS Saint-Étienne tentera de rebondir ce samedi (20h) à Geoffroy-Guichard face à Laval, lanterne rouge de Ligue 2. Pour cette rencontre comptant pour la 12e journée de championnat, l’entraîneur des Verts, Ian Cathro, pourrait enregistrer un nouveau retour important dans son effectif : celui de Paul Eymard.

Paul Eymard de retour à l’entraînement collectif

Comme en témoignent les images publiées ce lundi par l’ASSE sur ses réseaux sociaux, le jeune milieu de terrain stéphanois a participé à l’entraînement collectif des Verts. Victime d’une fracture du tibia avec l’équipe réserve mi-avril, puis opéré, Paul Eymard semblait proche d’un retour en septembre avant de subir un nouveau contretemps début octobre, après avoir reçu un coup à proche du tibia. Désormais de retour avec ses coéquipiers, le joueur de 18 ans pourrait enfin faire son retour dans le groupe d’Ian Cathro samedi pour la réception du Stade Lavallois.

L’infirmerie des Verts se vide avant Laval

Plus globalement, les nouvelles sont encourageantes du côté de l’infirmerie de l’AS Saint-Étienne. Longtemps confronté à plusieurs absences importantes, le club du Forez a récemment enregistré les retours de Chico Lamba et Mahmoud Jaber, auxquels pourrait désormais s’ajouter celui de Paul Eymard. Si ce dernier confirme son retour à la compétition, seuls Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin, respectivement touchés au genou et au tendon d’Achille, resteraient à l’infirmerie. De quoi offrir davantage de solutions à Ian Cathro pour les prochaines échéances des Verts.

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