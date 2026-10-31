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ASSE : deux changements et un choix fort dans la compo de Cathro face à Guingamp

Par William Tertrin - 31 Oct 2026, 19:03

Voici la compo officielle de l’ASSE, qui se déplace à Guingamp ce samedi soir.

Ce samedi soir, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Guingamp pour la 11e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Ian Cathro, qui a titularisé Naïr et Ballo, ce qui envoie Cardona sur le banc pour la première fois de la saison. Coup d’envoi à 20 heures au stade de Roudourou.

La compo de l’ASSE

Ndiaye – Pedro, Le Cardinal (cap), Naïr, Ferreira – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Ballo, Davitashvili.

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