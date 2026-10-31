Leader incontesté de Ligue 2, l’ASSE enfile les records comme des perles depuis le début de la saison.

Le renouveau sportif de l’ASSE s’accompagne d’un engouement populaire qui ne cesse de grandir. Même après l’échec de la montée la saison passée, les performances commerciales du club avaient déjà témoigné d’un attachement particulièrement fort de ses supporters.

Geoffroy-Guichard fait toujours le plein

Depuis, la ferveur stéphanoise ne s’est absolument pas démentie. Bien au contraire ! L’ASSE a battu son record d’abonnements, avec 20 600 supporters abonnés, un chiffre qui constitue également un record pour la Ligue 2. Autre indicateur particulièrement révélateur : le taux de réabonnement atteint 97 %. Dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, le public répond également présent.

Les trois dernières rencontres à domicile, face à Montpellier, Rodez et le FC Nantes, ont ainsi affiché guichets fermés. Le Chaudron était même complet neuf jours avant la réception des Canaris, remportée 1-0 le 24 octobre. Une dynamique qui pourrait se poursuivre lors des prochaines échéances, notamment avec la réception de Laval. L’ASSE peut en tout cas compter sur un public toujours aussi fidèle et mobilisé.

L’ASSE fait aussi recette à la télévision

L’engouement autour des Verts dépasse largement les frontières du Forez. Les diffuseurs ont eux aussi de bonnes raisons de se réjouir de la popularité stéphanoise. beIN Sports, qui diffuse les rencontres de l’ASSE le samedi soir, profite notamment de cette attractivité. La saison dernière, 19 des 20 meilleures audiences de Ligue 2 concernaient une rencontre des Verts.

Un chiffre impressionnant, accompagné d’un record historique : le barrage de play-off face à Rodez (0-0, 6-7 aux tirs au but) avait rassemblé en moyenne 390 000 téléspectateurs, avec un pic à 706 000 personnes devant leur écran. Et cette saison, la tendance se confirme. L’ASSE domine toujours les audiences de Ligue 2, avec notamment un record pour la saison régulière établi dès la première journée : 234 000 téléspectateurs.

Les réseaux sociaux et la boutique confirment la tendance

Autre terrain sur lequel l’ASSE continue de marquer des points : les réseaux sociaux. Lors du week-end de la réception de Nantes, le club stéphanois s’est classé au quatrième rang des clubs français en matière d’engagements. Une progression notable après une saison précédente où les Verts occupaient la dixième place nationale sur ce critère. Le club se situait également au 11e rang en nombre d’abonnés et au 9e rang en valorisation média. Cette popularité se traduit très concrètement dans les chiffres commerciaux.

En cinq ans, les ventes de maillots ont été multipliées par trois. Le flocage connaît également une progression de 30 %. Enfin, la boutique officielle du stade a enregistré un record de passages en caisse à l’occasion de la dernière rencontre face à Nantes. Sportivement dominante, économiquement attractive et toujours portée par un public exceptionnel, l’ASSE coche décidément toutes les cases. À l’approche de Guingamp, les voyants sont au vert dans le Forez. Et la ferveur autour des Verts ne semble pas près de retomber !