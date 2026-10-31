Si trois changements sont attendus dans le onze de l’ASSE à Guingamp (20h), un autre est imaginé par Ian Cathro.

L’ASSE veut poursuivre sa belle dynamique. En déplacement sur la pelouse de Guingamp à 20h, les Verts visent une quatrième victoire consécutive. Pour atteindre cet objectif, Ian Cathro devrait procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ. Dans les buts, Mamour Ndiaye devrait conserver sa place. Le jeune gardien profite toujours de l’absence de Gautier Larsonneur, victime d’une entorse au genou droit et indisponible pour plusieurs semaines.

Naïr de retour dans le onze de l’ASSE

Titulaire lors des deux dernières journées, il devrait être reconduit pour ce déplacement en Bretagne. Devant lui, la défense devrait connaître quelques modifications. Selon L’Équipe, Sohaib Naïr, malade face au FC Nantes (1-0), est désormais rétabli et devrait retrouver Julien Le Cardinal dans l’axe. Pour l’international algérien, cette rencontre aura une saveur particulière puisqu’il retrouvera son ancien club, quelques mois après son arrivée dans le Forez. Sur les côtés, Kévin Pedro devrait conserver sa place à droite malgré une légère alerte physique contre les Canaris. À gauche, João Ferreira pourrait prendre la place de Ben Old, en difficulté lors de la dernière sortie stéphanoise.

Dans l’entrejeu, Ian Cathro ne devrait pas bouleverser son organisation. Maxime Bernauer et Aron Csongvai tiennent la corde pour débuter devant la défense. Mahmoud Jaber devrait quant à lui patienter sur le banc, malgré une entrée remarquée contre Nantes, ponctuée d’une passe décisive. Plus haut, Augustine Boakye et Jakob Breum devraient également être reconduits. Le premier a été le héros des Verts samedi dernier en inscrivant le but de la victoire de la tête en fin de rencontre. Le second demeure un élément important dans l’animation offensive stéphanoise grâce à sa capacité à évoluer entre les lignes.

Ballo préféré à Davitashvili, un changement tactique attendu

C’est surtout dans le secteur offensif que les choix de Ian Cathro pourraient attirer l’attention. Remplaçant au coup d’envoi face au FC Nantes, Thierno Ballo devrait retrouver une place de titulaire. L’attaquant, buteur sur la pelouse du Red Star, pourrait ainsi être associé à Irvin Cardona. Cette décision repousserait Zuriko Davitashvili sur le banc. L’international géorgien n’a pas suffisamment pesé sur la défense nantaise et pourrait donc céder sa place dans le onze de départ.

Avec Ballo et Cardona, l’ASSE miserait sur une association de deux attaquants pour mettre davantage de pression sur la défense guingampaise. Mais la principale nouveauté pourrait finalement être tactique. Après avoir aligné un 4-2-3-1 contre le FC Nantes, Ian Cathro envisagerait cette fois un 4-4-2 à plat. Ballo et Cardona évolueraient alors ensemble à la pointe de l’attaque, soutenus par Boakye et Breum sur les côtés. Un changement qui pourrait offrir davantage de présence aux Stéphanois dans la surface adverse. Reste désormais à savoir si cette nouvelle organisation permettra aux Verts de poursuivre leur série et de décrocher un quatrième succès consécutif en Bretagne.