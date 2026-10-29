ASSE : excellente nouvelle pour le maître à jouer de Cathro avant Guingamp

Après avoir perdu une dent contre Nantes, Jakob Breum a retrouvé le sourire, comme le montre une photo publiée ce jeudi par l’ASSE, à deux jours du déplacement à Guingamp.

Jakob Breum peut sourire à nouveau ! Ce jeudi, l’ASSE a partagé un message plein d’humour sur son compte X officiel : « Nouvelle dent, nouvelle vie pour notre numéro 10 Jakob Breum ! » Le club stéphanois a accompagné cette publication d’une photo du milieu offensif danois affichant sa nouvelle dent. Un clin d’œil qui devrait faire sourire les supporters des Verts après la mésaventure vécue par leur meneur de jeu face au FC Nantes (1-0).

Samedi dernier, lors de la victoire stéphanoise, le numéro 10 avait perdu une dent à la suite d’un contact avec un joueur nantais. Une séquence qui avait fait réagir ses coéquipiers, remontés contre l’absence de sanction arbitrale. Depuis, le Danois bénéficie d’un suivi dentaire en vue de la pose d’un implant, selon les informations d’Envertetcontretous.

Une bonne nouvelle pour l’ASSE avant Guingamp

Leaders de Ligue 2, les Stéphanois se déplacent sur la pelouse de l’En Avant Guingamp ce samedi, avec l’ambition d’enchaîner une quatrième victoire consécutive. Et la bonne nouvelle ne concerne pas uniquement le sourire de Jakob Breum. Présent à la reprise de l’entraînement à L’Étrat en début de semaine, le milieu offensif est attendu pour ce déplacement breton.

Après une dent perdue contre Nantes, le numéro 10 semble donc avoir rapidement tourné la page. Reste désormais à savoir s’il pourra retrouver toute son influence sur le terrain à Guingamp, pour aider les Verts à poursuivre leur série victorieuse.