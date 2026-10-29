OM : en grande difficulté, Angel Gomes fait une annonce inattendue à Genesio

En difficulté depuis le début de saison avec l’OM, Angel Gomes aurait reconnu ses difficultés auprès de Bruno Genesio et promis de tout faire pour retrouver son meilleur niveau.

La situation d’Angel Gomes devient de plus en plus délicate à l’OM. Arrivé avec l’ambition de s’imposer dans l’entrejeu marseillais, le milieu de terrain anglais peine à répondre aux attentes et se retrouve sous le feu des critiques.

Selon une information de Mohamed Toubache-Ter, le joueur aurait choisi une démarche constructive en présentant ses excuses à Bruno Genesio. Conscient de ne pas être au niveau attendu, l’ancien Lillois aurait reconnu ses difficultés et promis de tout mettre en œuvre pour retrouver des performances convaincantes.

Un message fort dans un contexte compliqué

Cette démarche intervient alors que les prestations d’Angel Gomes suscitent des interrogations. Le 23 octobre, après la défaite de l’OM face au Sturm Graz en Ligue Europa (0-1), le milieu anglais avait notamment été remplacé dès la mi-temps. Bruno Genesio avait alors regretté le manque d’engagement collectif, tout en refusant de faire porter la responsabilité aux seuls joueurs remplacés.

L’entraîneur marseillais a également rappelé l’importance de la confiance pour permettre à certains éléments de retrouver leur meilleur niveau.

Angel Gomes doit désormais répondre sur le terrain

Pour Angel Gomes, les intentions devront maintenant se traduire en actes. Dans un club où les exigences sont particulièrement élevées, retrouver de la régularité et peser davantage dans le jeu sera essentiel pour convaincre son entraîneur.

Reste à savoir si cette prise de conscience permettra au milieu anglais de relancer sa saison et de retrouver une place plus importante dans les plans de Bruno Genesio. À Marseille, les paroles comptent, mais ce sont avant tout les performances qui feront la différence.