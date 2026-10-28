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OM Mercato : des accords déjà trouvés avec plusieurs recrues pour cet hiver !

Par Fabien Chorlet - 28 Oct 2026, 16:20
Grégory Lorenzi (OM)

L’OM aurait déjà obtenu l’accord de plusieurs joueurs pour le mercato hivernal, mais leur arrivée dépendrait de la DNCG.

Invité sur la chaîne YouTube de La Tribune Olympienne, Jean-François Pérès, responsable des sports du Journal du Dimanche, média proche du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a fait plusieurs révélations sur les coulisses du club phocéen. Après avoir affirmé que l’Olympique de Marseille serait à la recherche de nouveaux investisseurs au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite, avec l’espoir de boucler une opération avant son prochain passage devant la DNCG, le journaliste a également livré des informations sur les plans des dirigeants marseillais pour le mercato hivernal.

Deux ou trois recrues déjà d’accord pour venir ?

Selon Jean-François Pérès, l’OM aurait déjà obtenu l’accord de deux ou trois joueurs en vue d’une arrivée lors du mercato de janvier. Une avancée importante pour les dirigeants olympiens, qui souhaiteraient renforcer l’effectif de Bruno Genesio cet hiver. Mais ces potentielles arrivées dépendraient avant tout de la situation financière du club et du feu vert de la DNCG.

« Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. Deux, trois joueurs seraient déjà ciblés et d’accord pour venir à l’OM. Mais au moment où l’on se parle, tout cela est très incertain », a confié Jean-François Pérès. Si plusieurs pistes semblent donc déjà bien avancées, le club marseillais devra d’abord assainir ses finances avant de pouvoir concrétiser ces dossiers.

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