OM, PSG, RC Lens, OL, LOSC, Stade Rennais : l’IA prédit le classement final de ligue 1, une énorme désillusion pour Marseille !

Après huit journées de Ligue 1, le super-ordinateur d’Opta a actualisé ses prédictions pour le classement final de la saison 2026-2027. Si le PSG apparaît comme l’immense favori pour le titre, la lutte pour les places européennes promet d’être particulièrement serrée. Et une énorme surprise se dessine : l’OM de Bruno Genesio pourrait terminer loin du podium, derrière plusieurs de ses concurrents directs !

L’intelligence artificielle a rendu son verdict, et il risque de faire grincer des dents chez certains supporters ! Après une huitième journée marquée notamment par la victoire du PSG face à l’OL (2-0), le succès du RC Lens contre le Paris FC (2-1) et le match nul entre Monaco et Lille (1-1), Opta a revu ses projections pour la suite de la saison.

Pour établir son classement, le spécialiste des statistiques utilise un super-ordinateur capable de simuler des milliers de fois les rencontres restantes, en tenant compte notamment de la forme des équipes, de leurs performances et de la difficulté de leur calendrier.

Résultat : une hiérarchie parfois surprenante, avec un PSG intouchable, un Stade Rennais ambitieux et surtout un OM annoncé en grande difficulté.

PSG : un nouveau titre presque promis aux Parisiens !

Sans grande surprise, le Paris Saint-Germain écrase la concurrence dans les prédictions d’Opta. Avec 88,66 % de chances de terminer champion, le club de la capitale apparaît comme le grand favori à sa propre succession.

Redevenu leader après sa victoire contre l’Olympique Lyonnais, le PSG semble avoir retrouvé une dynamique positive malgré plusieurs difficultés rencontrées depuis le début de saison.

Son effectif et sa capacité à enchaîner les résultats restent des arguments de poids face à une concurrence particulièrement dense. Pour l’intelligence artificielle, la question ne semble donc pas être de savoir qui remportera le championnat, mais plutôt qui accompagnera les Parisiens sur le podium.

Stade Rennais : une place sur le podium qui fait rêver !

C’est l’une des belles surprises de ce début de saison. Deuxième après huit journées, le Stade Rennais réalise un excellent départ et pourrait bien jouer les premiers rôles jusqu’au printemps prochain.

Selon Opta, les Bretons termineraient à la troisième place, avec 15,52 % de chances d’occuper précisément ce rang à l’issue de la saison.

Une projection particulièrement encourageante pour Rennes, qui pourrait retrouver la Ligue des champions si cette tendance venait à se confirmer.

Mais attention : avec seulement quelques points d’écart entre les principaux prétendants, le moindre faux pas pourrait rapidement rebattre les cartes.

OL : Lyon dans le Top 4, mais une grosse bataille s’annonce !

Malgré sa défaite contre le PSG lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais conserve une place de choix dans les projections de l’intelligence artificielle.

Actuellement cinquièmes, les Gones pourraient terminer quatrièmes, une position à laquelle Opta leur attribue 13,45 % de chances de finir.

Un scénario qui permettrait à l’OL de rester dans la course à la Ligue des champions, même si la concurrence de Monaco, Rennes, Lens et Lille s’annonce particulièrement féroce.

Les Lyonnais devront cependant trouver davantage de régularité face aux grosses écuries pour espérer viser encore plus haut.

RC Lens : Thauvin peut-il propulser les Sang et Or vers la Ligue des champions ?

Du côté du RC Lens, les espoirs européens sont également bien réels. Vainqueurs du Paris FC (2-1), les Sang et Or continuent de s’accrocher au wagon de tête et peuvent notamment compter sur un Florian Thauvin étincelant.

Avec 4 buts et 8 passes décisives en huit matchs, le capitaine lensois réalise un début de saison exceptionnel et s’affirme comme l’un des principaux atouts offensifs du Racing.

Mais malgré cette dynamique, l’intelligence artificielle reste prudente. Opta projette une cinquième place pour le RC Lens, avec 12,83 % de chances de terminer à cette position.

Une perspective qui pourrait laisser quelques regrets aux supporters artésiens, surtout après une saison précédente conclue à la deuxième place.

La course au podium reste néanmoins largement ouverte. Si Thauvin maintient son niveau de performance, Lens aura des arguments à faire valoir pour déjouer les pronostics.

LOSC : Lille dégringole dans les prédictions d’Opta !

Voilà une autre surprise de cette actualisation. Alors que le LOSC occupe actuellement la troisième place de Ligue 1, l’intelligence artificielle ne voit plus les Dogues terminer sur le podium.

Initialement annoncés parmi les trois premiers en début de saison, les hommes de Davide Ancelotti sont désormais projetés à la sixième place, avec 11 % de chances d’occuper ce rang en fin d’exercice.

Le plus inquiétant pour les Lillois reste l’incertitude qui entoure leur classement final. Selon les simulations, ils disposent de probabilités assez proches de terminer deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes ou sixièmes.

Autrement dit, Lille pourrait aussi bien créer la surprise en décrochant une place en Ligue des champions que manquer les premières positions européennes.

OM : la prédiction choc qui risque de faire trembler Marseille !

C’est sans doute le verdict le plus inquiétant pour les supporters marseillais. Malgré les ambitions affichées par la direction et l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, l’Olympique de Marseille n’est projeté qu’à la huitième place du classement final !

Avec 10,36 % de chances d’occuper précisément cette position, Opta imagine donc l’OM derrière le PSG, Monaco, Rennes, Lyon, Lens, Lille et même le Paris FC.

Une perspective particulièrement décevante pour un club qui aspire à retrouver durablement la Ligue des champions.

Cette projection reflète les difficultés marseillaises observées en début de saison, entre manque de régularité et performances insuffisantes face à certains adversaires.

Pour Bruno Genesio, le défi est désormais immense : redresser la trajectoire de son équipe et prouver que le super-ordinateur se trompe.

Car une huitième place au terme de la saison constituerait une énorme désillusion pour les ambitions olympiennes. D’autant que l’OM était encore annoncé sixième par Opta avant le début du championnat.

Ligue 1 : le classement final prédit par l’intelligence artificielle

Voici le classement projeté par Opta après la huitième journée de Ligue 1 :

Position Club Probabilité 1 PSG 88,66 % 2 AS Monaco 24,15 % 3 Stade Rennais 15,52 % 4 OL 13,45 % 5 RC Lens 12,83 % 6 LOSC 11,00 % 7 Paris FC 10,66 % 8 OM 10,36 % 9 Toulouse FC 9,61 % 10 FC Lorient 10,11 % 11 RC Strasbourg 10,55 % 12 Stade Brestois 10,49 % 13 OGC Nice 11,43 % 14 AJ Auxerre 11,67 % 15 Le Mans FC 14,29 % 16 SCO Angers 17,13 % 17 ESTAC Troyes 22,06 % 18 Le Havre AC 38,46 %

Les pourcentages correspondent à la probabilité de terminer exactement à la position indiquée, et non à une probabilité globale d’obtenir ce classement complet.

Évidemment, ces projections ne constituent pas une vérité absolue. La saison est encore longue et les dynamiques peuvent évoluer très rapidement.

Mais une tendance se dégage déjà : derrière un PSG largement favori, la bataille européenne s’annonce explosive. Et si le Stade Rennais, l’OL et le RC Lens peuvent nourrir de grandes ambitions, l’OM devra sérieusement hausser son niveau pour éviter le scénario catastrophe annoncé par l’intelligence artificielle.