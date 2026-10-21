LOSC – Galatasaray : les Dogues sombrent encore en Ligue des Champions !

Le LOSC s’est incliné ce mercredi face à Galatasaray (2-4), enchaînant une troisième défaite en autant de journées en Ligue des Champions.

Le calvaire européen se poursuit pour le LOSC. Déjà battus par le Real Betis (2-3), puis lourdement défaits sur la pelouse d’Arsenal (3-0) lors des deux premières journées de la phase de ligue de la Ligue des Champions, les Dogues ont concédé une troisième défaite consécutive ce mercredi, à domicile face à Galatasaray (2-4).

Troisième défaite en trois matchs pour le LOSC

Pourtant, les hommes de Davide Ancelotti avaient réussi à renverser la situation après l’ouverture du score précoce de Yunus Akgün (2e), grâce à un doublé de Soriba Diaoune (7e, 39e). Mais les Turcs ont égalisé juste avant la pause par Alexey Batrakov (44e), avant de reprendre définitivement l’avantage en seconde période sur un but contre son camp de Berke Özer (52e), puis une réalisation de Victor Osimhen (61e). Avec zéro point en trois rencontres et déjà dix buts encaissés, le club nordiste voit ses chances de qualification pour les barrages se réduire déjà sérieusement.