Le PSG a subi un coup dur d’ordre financier inattendu avant de recevoir l’AS Rome en Ligue des Champions (21h).

Le PSG va devoir revoir une partie de ses plans commerciaux. Alors que le club parisien s’apprête à défier l’AS Rome en Ligue des Champions à 21h, une information venue des coulisses du sponsoring vient assombrir son actualité.

La fin est sifflée entre le PSG et Bitpanda

Selon Sportune, le partenariat entre le PSG et la plateforme d’investissement Bitpanda aurait pris fin de manière anticipée. Une séparation particulièrement discrète, qui contraste avec la communication habituelle du club lors de l’officialisation de ses accords commerciaux. Pour rappel, Bitpanda avait rejoint l’environnement parisien en janvier 2025 en qualité de Partenaire Premium et de partenaire officiel de trading crypto.

Un accord initialement prévu pour trois ans et demi, soit jusqu’au 30 juin 2028, avant d’être renforcé en juillet 2025. D’après les estimations de Sportune, ce partenariat représentait environ 5 millions d’euros par an pour le club de la capitale. Une somme loin d’être négligeable, d’autant que le contrat devait encore couvrir les saisons 2026-2027 et 2027-2028.

Bitpanda en difficulté financière, le PSG perd un partenaire important

Derrière cette rupture anticipée, la situation économique de la plateforme autrichienne pourrait expliquer une partie des difficultés. Malgré un chiffre d’affaires record, Bitpanda aurait enregistré une perte de 14 millions d’euros sur l’exercice 2025. Un résultat qui contraste fortement avec les 62 millions d’euros de bénéfices dégagés un an auparavant. Autre indicateur préoccupant : les dépenses marketing de l’entreprise auraient augmenté de plus de 50 %, pour atteindre 107 millions d’euros.

Dans ce contexte, la réduction de certains engagements commerciaux pourrait devenir une priorité. La société a également connu un changement important dans sa direction. En septembre, Bitpanda a annoncé le départ de son directeur général, Lukas Enzersdorfer-Konrad, prévu au premier trimestre 2027. Autant d’éléments qui témoignent d’une période de transition pour l’entreprise. Contacté par Sportune, le PSG n’aurait pas souhaité commenter cette fin de collaboration. Les raisons précises de cette séparation anticipée n’ont donc pas été officiellement détaillées.

Le Bayern, Arsenal et l’AC Milan toujours partenaires de Bitpanda

Cette situation ne signifie toutefois pas que Bitpanda souhaite disparaître du paysage sportif européen. La plateforme autrichienne conserve plusieurs accords importants dans le football. Elle est notamment partenaire du Bayern Munich, d’Arsenal et de l’AC Milan. Depuis l’été 2025, elle occupe également le rôle de sponsor principal du FC Bâle, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2028.

En dehors du football, Bitpanda s’appuie aussi sur des ambassadeurs de renom, parmi lesquels les joueurs de tennis Alexander Zverev et Stan Wawrinka. Pour le PSG, cette séparation représente néanmoins un manque à gagner commercial potentiel. Si les modalités financières exactes de la rupture ne sont pas connues, la perte d’un partenariat estimé à 5 millions d’euros annuels constitue un dossier à suivre pour la direction parisienne. Un contretemps économique qui tombe au mauvais moment, alors que le club poursuit le développement de ses revenus commerciaux.