La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Les blessures de Kvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pourraient ne pas être compensées au PSG cet hiver.

Les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué représentent forcément un problème pour Luis Enrique au PSG. Les deux offensifs apportent des qualités importantes dans l’animation parisienne, notamment grâce à leur capacité à éliminer, à créer des décalages et à faire des différences dans les derniers mètres.

Le PSG étudie plusieurs profils, mais reste prudent

Dans ce contexte, l’hypothèse d’une recrue supplémentaire cet hiver a rapidement pris de l’épaisseur. D’après Romain Collet-Gaudin, ancien journaliste d’Eurosport, le PSG étudierait actuellement quatre profils pour éventuellement renforcer son attaque. De quoi laisser penser que Luis Campos et la direction parisienne anticipent les difficultés liées à ces indisponibilités. Mais attention, car le dossier serait loin d’être aussi avancé qu’on pourrait le croire. Sur RMC Sport, Fabrice Hawkins a apporté des précisions importantes concernant les intentions parisiennes. Le journaliste explique notamment qu’aucune décision définitive n’a encore été prise concernant le mercato hivernal.

« Au PSG, pas de décision définitive concernant le mercato d’hiver après les blessures de Kvaratskhelia et Doué. La priorité est d’évaluer les performances des joueurs à disposition de Luis Enrique. Si Paris décide de passer à l’action, les profils sont déjà identifiés et une short-list existe. La polyvalence est un critère important. Concernant les noms qui circulent, très peu semblent réellement susceptibles de rejoindre le club cet hiver. » Un message assez clair : Paris ne compte pas recruter dans la précipitation. Les dirigeants souhaitent d’abord observer les solutions déjà disponibles dans l’effectif et déterminer si elles peuvent permettre à Luis Enrique de traverser cette période sans trop de difficultés.

Un mercato hivernal loin d’être bouclé au PSG

La polyvalence constituerait également un critère essentiel dans la recherche d’un éventuel renfort. Le PSG privilégierait donc un joueur capable d’occuper plusieurs positions offensives plutôt qu’un spécialiste d’un seul poste. Pour le PSG, l’équation est délicate. D’un côté, les blessures de Kvaratskhelia et de Doué réduisent les possibilités offensives. De l’autre, recruter simplement pour compenser deux absences ne correspond pas forcément à la politique sportive parisienne.

Luis Enrique devra donc composer avec les joueurs à sa disposition, tandis que Luis Campos et les dirigeants gardent plusieurs options sous surveillance. Le scénario d’une arrivée cet hiver reste possible, mais il n’a rien d’une certitude. Contrairement à ce que pourraient laisser penser les nombreuses rumeurs, le PSG pourrait finalement décider de ne pas recruter de remplaçant à Désiré Doué. Un choix qui dépendra avant tout de l’évolution des blessures et des performances des solutions internes. Le mercato parisien pourrait donc réserver une surprise : celle d’un hiver beaucoup plus calme que prévu.