Christophe Dugarry estime que le PSG doit frapper fort après les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. L’ancien international français écarte trois profils évoqués et réclame un renfort capable de s’imposer immédiatement.

Dugarry fixe une exigence claire au PSG

Les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué relancent le débat autour du secteur offensif parisien. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a livré un avis particulièrement tranché sur la conduite à tenir par la direction du PSG.

Pour le champion du monde 1998, Paris ne doit pas recruter pour simplement étoffer son effectif. « Si c’est pour prendre un Godts, un Ferran Torres ou un Akliouche, ça ne sert à rien », a-t-il lancé dans une séquence relayée par Actu Foot.

Christophe Dugarry ne veut pas d’un simple joueur de complément au PSG. Il réclame un top joueur capable de jouer immédiatement, comme Kvaratskhelia à son arrivée. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124961063275819408

Godts, Ferran Torres et Akliouche balayés

Christophe Dugarry ne remet pas nécessairement en cause le potentiel des trois joueurs cités. Son propos porte surtout sur leur capacité à changer immédiatement le visage de l’équipe parisienne. À ses yeux, le contexte impose une recrue déjà installée au plus haut niveau plutôt qu’un nouvel élément à développer.

Le nom de Mika Godts a notamment été associé à Paris dans le sillage de la blessure de Kvaratskhelia. Ferran Torres a également déjà alimenté l’actualité du club de la capitale, tandis que Maghnes Akliouche figure parmi les joueurs français les plus suivis de sa génération. Aucun de ces profils ne trouve toutefois grâce aux yeux de Dugarry dans la situation actuelle.

Le modèle Kvaratskhelia mis en avant

L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux donne en revanche une ligne directrice très précise. « Il faut prendre un top joueur qui va jouer de suite, comme ça a été le cas avec Kvaratskhelia », a-t-il insisté. Le Géorgien représente donc, selon lui, le modèle à suivre : une recrue capable d’entrer directement dans le onze et de peser sans longue période d’adaptation.

Cette exigence réduit forcément le nombre de candidats potentiels. Elle suppose également de viser un joueur disponible, immédiatement compétitif et suffisamment confirmé pour assumer une place importante dans la rotation offensive de Luis Enrique.

Paris face à un choix de stratégie

Le débat soulevé par Dugarry oppose finalement deux visions. Le PSG peut choisir un joueur prometteur, susceptible de progresser dans le collectif, ou cibler un renfort au statut déjà établi pour répondre aux absences de Kvaratskhelia et Doué.

Christophe Dugarry a clairement choisi son camp. À ses yeux, une arrivée n’aurait de sens que si elle modifie immédiatement la hiérarchie. Reste désormais à savoir si la direction parisienne partage cette lecture et souhaite réellement intervenir avec autant d’ambition sur le marché.