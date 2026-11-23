Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le PSG et l’AS Roma, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi (21h) l’AS Roma, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. En tête du classement à égalité de points avec le Real Madrid, les Parisiens tenteront de poursuivre leur sans-faute en C1 face aux Romains, 20es au classement.

Ligue des Champions – PSG – AS Roma

Mercredi 25 novembre 2026 · 21h · Parc des Princes

PSG : poursuivre son parcours parfait en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain aborde cette cinquième journée dans une position particulièrement favorable. Avec quatre victoires en autant de rencontres, le club de la capitale a parfaitement lancé sa campagne européenne et partage la première place du classement avec le Real Madrid. Une situation idéale pour les hommes de Luis Enrique, qui peuvent désormais envisager une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Les Parisiens ont surtout impressionné par leur capacité à faire la différence face à des adversaires de différents niveaux. Depuis le début de la compétition, ils ont affiché une grande efficacité offensive, tout en parvenant à imposer leur philosophie de jeu. Leur dernière sortie européenne, ponctuée par une démonstration sur la pelouse de Villarreal (0-6), a confirmé leur excellent début de parcours.

Avec douze points au compteur, le PSG possède déjà une avance intéressante sur plusieurs de ses concurrents directs. Un cinquième succès consécutif lui permettrait d’atteindre les quinze unités et de se rapprocher considérablement d’une place parmi les huit premiers, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Cette rencontre constitue également une belle occasion pour les champions d’Europe en titre de conforter leur statut de prétendants à leur propre succession. Après avoir remporté la Ligue des Champions en 2025, les Parisiens entendent bien continuer à jouer les premiers rôles sur la scène continentale.

Le PSG peut également s’appuyer sur une dynamique positive en championnat. Avant de retrouver la compétition européenne, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), samedi dernier, confirmant leur capacité à obtenir des résultats même dans des rencontres disputées.

Sur le plan offensif, les Parisiens disposent de nombreux arguments. Leur qualité technique, leur mobilité dans les derniers mètres et leur capacité à multiplier les combinaisons rendent leur attaque particulièrement difficile à contenir. Face à une équipe romaine qui a déjà montré certaines limites défensives en Ligue des Champions, ces qualités pourraient faire la différence.

Ousmane Dembélé représente notamment une arme importante pour Luis Enrique. L’international français, dont les accélérations et les changements de rythme peuvent désorganiser n’importe quelle défense, pourrait jouer un rôle déterminant dans cette rencontre. Sa capacité à éliminer dans les petits espaces constitue un atout précieux face à un adversaire susceptible de défendre avec plusieurs joueurs derrière le ballon.

Au milieu de terrain, Vitinha sera également l’un des éléments essentiels du dispositif parisien. Grâce à sa maîtrise technique et à son intelligence dans l’utilisation du ballon, le Portugais permet au PSG de contrôler le tempo des rencontres. Sa faculté à trouver des passes entre les lignes pourrait s’avérer particulièrement utile pour déséquilibrer le bloc romain.

João Neves apporte, de son côté, une activité considérable dans l’entrejeu. Son agressivité à la récupération et ses déplacements vers l’avant permettent aux Parisiens de maintenir une pression constante sur leurs adversaires. Face à une formation italienne qui pourrait chercher à exploiter les pertes de balle parisiennes, son travail défensif sera tout aussi important.

L’un des principaux enjeux pour le PSG sera de conserver son équilibre collectif. Habitués à monopoliser le ballon et à installer leur jeu dans le camp adverse, les Parisiens devront rester attentifs aux transitions rapides de la Roma. Une perte de balle mal négociée pourrait offrir des espaces aux attaquants italiens.

Luis Enrique devra également veiller à la gestion des efforts de son effectif. Avec un calendrier particulièrement chargé entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol pourrait être tenté d’effectuer quelques ajustements dans son onze de départ, sans pour autant diminuer les ambitions de son équipe.

Devant son public, le PSG devrait néanmoins chercher à prendre rapidement le contrôle des opérations. Une ouverture du score en première période lui permettrait d’aborder la suite de la rencontre avec davantage de sérénité et d’obliger les Romains à se découvrir.

Au regard de sa dynamique actuelle et de son parcours européen, le club parisien dispose donc de solides arguments pour prolonger sa série victorieuse et conforter sa place au sommet du classement.

AS Roma : un déplacement périlleux pour les Giallorossi

L’AS Roma se présente au Parc des Princes dans une situation bien différente de celle de son adversaire. Après quatre journées, les Romains occupent seulement la 20e place de la phase de ligue avec quatre points. Un bilan insuffisant pour une formation qui ambitionne de poursuivre son aventure européenne au-delà de cette première phase.

Les joueurs de Gian Piero Gasperini ont rencontré plusieurs difficultés depuis le début de la compétition, notamment face aux adversaires les plus prestigieux. Leurs défaites contre le Real Madrid (3-4) et Manchester United (3-2) ont mis en évidence certaines fragilités, particulièrement dans le secteur défensif.

Ces deux rencontres ont toutefois également montré que les Giallorossi étaient capables de se créer des occasions et de marquer face à des formations de haut niveau. Malgré les résultats défavorables, la Roma a su trouver des solutions offensives et faire douter ses adversaires par séquences.

Avec quatre points après quatre rencontres, le club italien reste dans la course à une qualification pour les barrages. Mais sa marge de manœuvre est limitée et chaque nouvelle journée revêt désormais une importance particulière.

Un résultat positif au Parc des Princes représenterait donc une excellente opération pour les Romains. Même un match nul pourrait leur permettre de conserver une dynamique intéressante avant d’aborder les trois dernières rencontres de cette phase de ligue.

Contrairement à ses performances européennes, l’AS Roma affiche un visage beaucoup plus convaincant en Serie A. Les hommes de Gian Piero Gasperini réalisent un excellent début de saison en championnat, où ils sont toujours invaincus après onze journées.

Cette régularité sur la scène nationale démontre que la formation italienne possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec des adversaires ambitieux. Les Romains ont notamment confirmé leur potentiel offensif en s’imposant largement sur la pelouse de Parme (1-5).

Le principal défi sera désormais de reproduire ce niveau de performance en Ligue des Champions. Face à un PSG particulièrement efficace dans les trente derniers mètres, les Italiens devront notamment se montrer beaucoup plus rigoureux défensivement.

Le système de Gian Piero Gasperini repose sur une forte intensité, un pressing ambitieux et une volonté de se projeter rapidement vers l’avant. Une approche qui peut mettre en difficulté de nombreux adversaires, mais qui comporte également des risques face à une équipe aussi à l’aise techniquement que Paris.

Si la Roma décide de presser haut, elle pourrait laisser des espaces importants dans le dos de sa défense. Les attaquants parisiens auraient alors la possibilité d’exploiter ces situations grâce à leur vitesse et à leur qualité dans les déplacements.

À l’inverse, un bloc plus compact pourrait permettre aux Giallorossi de réduire les espaces entre leurs lignes et de limiter les possibilités de passes dans l’axe. Cette option nécessiterait toutefois une grande discipline collective pendant toute la rencontre.

Offensivement, Donyell Malen représente l’une des principales menaces romaines. L’attaquant néerlandais réalise un début de saison particulièrement prolifique et possède les qualités nécessaires pour inquiéter la défense parisienne.

Sa vitesse, ses appels dans la profondeur et son efficacité devant le but pourraient permettre à la Roma de se procurer des occasions, notamment lors des phases de transition. Dans une rencontre où les Italiens risquent de subir la possession adverse, sa capacité à exploiter les rares espaces disponibles sera déterminante.

Les coups de pied arrêtés pourraient également constituer une opportunité intéressante pour les visiteurs. Face à une formation parisienne qui devrait monopoliser le ballon, les Romains devront chercher à tirer profit de chaque situation dangereuse.

La Roma aura donc besoin d’une prestation particulièrement solide pour espérer repartir de Paris avec un résultat positif. Si son parcours européen ne plaide pas en sa faveur, sa belle dynamique en championnat montre qu’elle ne doit pas être sous-estimée.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Paris Saint-Germain et l’AS Roma ne possèdent pas un historique particulièrement fourni en compétitions européennes officielles. Cette affiche constitue donc une occasion intéressante de voir s’opposer deux formations qui ont rarement croisé le fer sur la scène continentale.

Les deux clubs se sont néanmoins déjà rencontrés dans le cadre de matchs amicaux, notamment lors de l’International Champions Cup 2017. À cette occasion, le PSG s’était imposé aux tirs au but après un match nul (1-1).

Mais les effectifs, les entraîneurs et les ambitions des deux formations ont considérablement évolué depuis cette confrontation.

Aujourd’hui, le PSG possède une expérience européenne particulièrement importante et aborde cette rencontre avec le statut de favori. La Roma dispose également d’une véritable culture continentale, même si ses performances récentes en Ligue des Champions sont moins convaincantes.

Les résultats des quatre premières journées donnent un avantage aux Parisiens, qui ont remporté l’intégralité de leurs rencontres, tandis que les Romains n’ont récolté que quatre points.

La dynamique des deux équipes laisse donc entrevoir une rencontre dans laquelle le PSG devrait prendre l’initiative, même si la Roma possède suffisamment de qualités pour lui opposer une résistance sérieuse.

Les compositions probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi ou Marquinhos, Pacho, L. Hernandez ou Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Mayulu ou Dembélé, Godts.

Absents : Kvaratskhelia, Doué (blessés).

La compo probable de l’AS Roma : Vasquez – Mancini, Balerdi, Hermoso – Molina, Cristante, de Roon, Wesley – Soulé, Malen, Mora.

Absent : Pellegrini (blessé).

Incertain : Rensch (blessé).

Les joueurs à suivre

Fabian Ruiz (PSG) : Le milieu de terrain espagnol pourrait être l’un des hommes forts de cette rencontre. Particulièrement performant depuis le début de la campagne européenne, l’ancien joueur de Naples totalise déjà quatre buts et une passe décisive en quatre journées de Ligue des Champions. Des statistiques remarquables pour un joueur évoluant dans l’entrejeu. Sa capacité à se projeter vers l’avant, à se positionner entre les lignes et à surgir dans la surface adverse constitue une arme supplémentaire pour le PSG. Face à une Roma qui pourrait chercher à fermer les espaces dans l’axe, ses déplacements sans ballon pourraient notamment permettre de désorganiser le dispositif défensif italien. Fabian Ruiz possède également une excellente qualité de frappe, qui lui permet de représenter une menace à l’entrée de la surface. Son association avec Vitinha et João Neves offre aux Parisiens une grande maîtrise technique, mais également la possibilité d’accélérer le jeu à tout moment. Dans une rencontre où le PSG devrait largement dominer la possession, l’international espagnol pourrait se retrouver à plusieurs reprises en position favorable pour se montrer décisif. Son expérience du football italien pourrait également lui permettre de mieux anticiper certaines situations face aux Giallorossi.

Donyell Malen (AS Roma) : L’attaquant néerlandais sera certainement l’un des joueurs les plus surveillés par la défense parisienne. Auteur d’un excellent début de saison, il affiche des statistiques impressionnantes avec douze buts inscrits en Serie A et quatre réalisations en Ligue des Champions. L’ancien joueur d’Aston Villa reste notamment sur un quadruplé retentissant lors de la victoire de la Roma à Parme (1-5), samedi dernier. Une performance qui témoigne de sa confiance actuelle et de son efficacité dans les derniers mètres. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Malen possède une vitesse intéressante et une grande faculté à attaquer les espaces. Ces qualités pourraient être particulièrement utiles face au PSG, dont les latéraux participent régulièrement aux phases offensives. L’international néerlandais devra toutefois se montrer patient, car les occasions romaines pourraient être moins nombreuses qu’en championnat. Sa capacité à convertir les situations de contre-attaque sera donc essentielle pour permettre à son équipe de rivaliser avec les Parisiens. S’il parvient à exploiter les espaces laissés par la défense parisienne, Malen pourrait bien trouver une nouvelle fois le chemin des filets.

Notre pronostic pour PSG – AS Roma

Le Paris Saint-Germain aborde cette cinquième journée de Ligue des Champions avec le statut de favori. Leaders de la phase de ligue avec douze points, les hommes de Luis Enrique ont remporté leurs quatre premières rencontres et impressionnent par leur efficacité offensive. Avec vingt buts inscrits depuis le début de la compétition, les Parisiens possèdent de sérieux arguments pour poursuivre leur série d’invincibilité et conforter leur première place au classement.

De son côté, l’AS Roma connaît davantage de difficultés sur la scène européenne, avec seulement quatre points récoltés en quatre journées. Mais les Giallorossi affichent un tout autre visage en Serie A, où ils sont toujours invaincus après onze rencontres. Leur potentiel offensif est également indéniable, notamment grâce à Donyell Malen, auteur de quatre buts en Ligue des Champions. Les Italiens ont d’ailleurs déjà prouvé qu’ils pouvaient faire trembler les grosses écuries européennes, malgré leurs défaites contre le Real Madrid (3-4) et Manchester United (3-2).

Nous nous attendons donc à une rencontre particulièrement ouverte entre deux formations qui disposent de nombreuses qualités offensives. Le PSG devrait prendre le contrôle du ballon et multiplier les situations dangereuses, mais la Roma pourrait profiter des espaces laissés par les Parisiens pour se montrer menaçante en contre-attaque. Les deux équipes semblent ainsi avoir les armes nécessaires pour trouver le chemin des filets à plusieurs reprises.

Si le PSG part avec un avantage sur le papier, nous pensons que les Romains sont capables de lui tenir tête et de mettre fin à sa série de victoires européennes. Nous misons donc sur un match nul spectaculaire (2-2), qui permettrait aux Parisiens de rester invaincus dans la compétition.

Les cotes de PSG – AS Roma

Pari Cote Victoire du PSG 1,32 Match nul 5,00 Victoire de l’AS Roma 6,00

Notre pronostic : match nul entre le PSG et l’AS Roma, côté à 5,00

Pour cette affiche européenne, nous choisissons de miser sur un partage des points. Malgré son excellent parcours en Ligue des Champions, le PSG pourrait rencontrer davantage de difficultés que prévu face à une équipe romaine particulièrement performante offensivement. Les hommes de Gian Piero Gasperini possèdent suffisamment de qualités pour exploiter les espaces laissés par la défense parisienne, notamment grâce à la vitesse de Donyell Malen.

De leur côté, les Parisiens devraient parvenir à se procurer de nombreuses occasions, comme lors de leurs quatre premières sorties européennes. Leur maîtrise technique et leur efficacité dans les derniers mètres pourraient leur permettre de prendre l’avantage, mais les Giallorossi semblent capables de réagir et de revenir au score.

Nous imaginons ainsi une rencontre riche en occasions, avec deux équipes qui se rendront coup pour coup. Le PSG pourrait voir sa série de quatre victoires consécutives prendre fin, sans pour autant concéder sa première défaite de la saison en Ligue des Champions.

Notre score : PSG 2-2 AS Roma