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Le Real Madrid a officialisé une nouvelle blessure pour Endrick. Touché à la jambe gauche, l’attaquant brésilien est désormais dans l’attente d’en savoir plus sur la durée de son indisponibilité.

Une lésion musculaire confirmée

Le Real Madrid doit composer avec un nouveau passage d’Endrick par l’infirmerie. Le club madrilène a annoncé que son attaquant souffrait d’une lésion musculaire à l’abducteur de la jambe gauche.

La nature du problème physique est donc connue, mais son importance exacte reste encore difficile à mesurer. Le communiqué ne précise ni le grade de la lésion ni les circonstances dans lesquelles le Brésilien s’est blessé.

L’information, officiellement communiquée par le Real Madrid, a également été relayée sur X par BeFootball.

Le Real Madrid annonce qu’Endrick souffre d’une lésion musculaire à l’abducteur de la jambe gauche. Le club n’a pas communiqué de durée d’indisponibilité. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2124831891102589079

Aucune date de retour annoncée

Le principal point d’interrogation concerne désormais la durée de l’absence d’Endrick. À ce stade, le Real Madrid n’a donné aucune estimation et n’a fixé aucun calendrier pour son retour.

Cette prudence ne permet pas de déterminer les rencontres que l’attaquant manquera. Son évolution devra être surveillée avant qu’une reprise puisse être envisagée. Le staff madrilène attendra vraisemblablement de constater la réaction du joueur aux soins, sans qu’un délai précis ait été rendu public.

Cette annonce ravive forcément les inquiétudes déjà apparues autour d’Endrick. Une lésion musculaire impose en effet de ne prendre aucun risque, notamment avant la reprise progressive du travail collectif.

Un nouveau contretemps pour le Brésilien

Pour Endrick, cette blessure constitue un nouveau frein. Le jeune attaquant va devoir se concentrer sur sa récupération avant de pouvoir retrouver les terrains et se remettre à la disposition de son entraîneur.

En l’absence d’indication supplémentaire du Real Madrid, toute projection sur son indisponibilité serait prématurée. Le club devrait communiquer à nouveau en fonction de l’évolution de sa lésion et des prochains examens médicaux.

Ce contretemps intervient alors que la situation sportive d’Endrick suscitait déjà des interrogations. La priorité est désormais claire pour le Brésilien : soigner complètement son abducteur gauche avant d’envisager son retour à la compétition.