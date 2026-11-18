Santos a pris contact avec le Real Madrid afin de tenter de récupérer Rodrygo lors du mercato de janvier. Mais les positions du club merengue et de l’ailier brésilien laissent très peu d’espoir à son club formateur.

Santos tente sa chance pour Rodrygo

Rodrygo pourrait-il retrouver le club où tout a commencé pour lui ? Santos a contacté le Real Madrid afin d’étudier la possibilité d’un prêt de l’international brésilien en janvier, selon une information d’ESPN Brasil relayée par Actu Foot. Le club brésilien aimerait ainsi faire revenir l’un de ses anciens éléments les plus prestigieux.

Cette démarche confirme que le Madrilène reste un joueur particulièrement convoité. Un autre club s’était déjà positionné dans ce dossier, alors que son avenir a régulièrement fait l’objet de spéculations. Santos a donc décidé de sonder directement la Maison Blanche, sans que cette prise de contact ne débouche pour le moment sur une véritable négociation.

Une opération quasiment impossible

Les chances de voir ce prêt se concrétiser sont en effet considérées comme quasiment nulles. Le Real Madrid n’a pas l’intention de se séparer de son ailier et compte sur lui dès son retour de blessure. La direction madrilène ne semble donc pas disposée à ouvrir la porte, même temporairement, à quelques semaines du mercato hivernal.

Santos a contacté le Real Madrid pour tenter d’obtenir le prêt de Rodrygo en janvier. Les chances de voir l’opération aboutir sont toutefois jugées quasiment nulles. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2122860424752222234

La blessure du Brésilien ne change visiblement pas les plans du Real. Elle représente surtout un sérieux contretemps pour Rodrygo, attendu par son club lorsqu’il sera de nouveau opérationnel. Dans ces conditions, Santos ne dispose que d’une marge de manœuvre très réduite.

Rodrygo veut poursuivre à Madrid

La volonté du joueur ferme encore davantage la porte à un retour au Brésil. Rodrygo souhaite rester à Madrid et continuer son aventure sous le maillot merengue. Sa position rejoint donc pleinement celle de son employeur, ce qui rend l’hypothèse d’un départ en janvier particulièrement fragile.

Le Brésilien avait déjà affiché son choix concernant la suite de sa carrière. Malgré l’intérêt manifesté par son club formateur, aucun des deux acteurs principaux du dossier ne pousse aujourd’hui vers une séparation.

Un retour surtout symbolique pour Santos

La tentative de Santos possède une forte portée symbolique, mais elle se heurte à la réalité sportive du dossier. Le club brésilien peut faire valoir le lien historique qui l’unit à Rodrygo, sans pouvoir garantir que le Real acceptera de discuter d’un prêt.

À ce stade, la prise de contact devrait donc rester sans suite. Le scénario privilégié demeure celui d’un retour de Rodrygo sur les terrains avec le Real Madrid, où il entend conserver sa place et poursuivre sa carrière.