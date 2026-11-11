À LA UNE · REAL MADRID
Real Madrid : Le couperet est proche pour Mbappé avant l’Italie
Real Madrid : L’inquiétude grandit pour Mbappé avant le rendez-vous face à l’Italie
Real Madrid : la nouvelle recrue explique son choix fort
Real Madrid : nouveau coup dur pour Aurélien Tchouaméni avec les Bleus !
Mercato Real Madrid : Endrick prépare son départ, le 10e de la Ligue des champions favori pour l’accueillir
JT Foot Mercato : la folle déclaration d’Endrick sur son avenir
PSG, Real Madrid : Cucurella tranche sans avoir vu jouer Paris !
OL, Real Madrid : le clin d’oeil inattendu de Karim Benzema à l’OM
Real Madrid : Liverpool menace le plan à 40 M€ pour l’après-Courtois
Real Madrid : Mourinho met Ancelotti sous pression dans le dossier Endrick

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Le couperet est proche pour Mbappé avant l’Italie

Par Louis Chrestian2 min de lecture
Real Madrid : Le couperet est proche pour Mbappé avant l’Italie

L’inquiétude se confirme autour de Kylian Mbappé à la veille du rendez-vous entre la France et l’Italie. Touché aux ischio-jambiers, le capitaine des Bleus devrait renoncer au match prévu jeudi soir à San Siro.

Une gêne aux ischio-jambiers pour Mbappé

On vous en parlait ce mercredi matin : l’absence de Kylian Mbappé à l’entraînement de l’équipe de France faisait planer un sérieux doute sur sa participation au choc face à l’Italie. Un nouveau développement est venu renforcer cette inquiétude.

L’attaquant du Real Madrid ressentirait désormais une gêne aux ischio-jambiers. Celle-ci expliquerait son absence de la séance collective organisée mercredi matin, à la veille du déplacement des Tricolores à San Siro. La nature précise du problème et sa gravité n’ont pas été détaillées.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, qui cite L’Équipe, le capitaine de l’équipe de France devrait déclarer forfait pour cette rencontre. Sauf retournement de situation, les Bleus devront donc composer sans leur principal atout offensif face à la sélection italienne.

Un forfait attendu face à l’Italie

Le doute laisse ainsi place à un scénario nettement plus défavorable. Alors qu’il était seulement annoncé incertain après avoir manqué l’entraînement, Mbappé se dirige maintenant vers un forfait pour ce rendez-vous disputé jeudi soir. Une absence importante pour l’équipe de France, qui perdrait son capitaine pour l’une des principales affiches de ce rassemblement.

Cette prudence apparaît également logique au regard de la localisation de la gêne. Les ischio-jambiers constituent une zone sensible pour un attaquant dont le jeu repose notamment sur les accélérations et les changements de rythme. Aucun élément ne permet toutefois, à ce stade, d’évoquer une indisponibilité prolongée.

Mbappé toujours espéré contre la Turquie

La suite du rassemblement n’est d’ailleurs pas encore compromise pour le Madrilène. Mbappé resterait espéré pour la rencontre face à la Turquie, programmée dimanche prochain à Bordeaux. Son évolution au cours des prochains jours sera donc suivie de près par le staff tricolore.

La perspective de le revoir dès dimanche invite à la mesure concernant son état physique. Son forfait attendu contre l’Italie pourrait avant tout permettre de ne prendre aucun risque avec cette gêne musculaire, dans un calendrier déjà chargé entre les rendez-vous internationaux et les échéances du Real Madrid. La priorité immédiate reste désormais de savoir si le capitaine des Bleus pourra reprendre l’entraînement avant le deuxième match du rassemblement.

Real Madrid en ce moment

Classement Liga

2e / 20

30 pts · 12 matchs · 10V 0N 2D · +21

VVVVV

Prochain match

Logo Real MadridReal MadridCelta

· Liga J13

11,15N5,80210,00Cotes PMU

Derniers résultats
  • VValencia 0-3 Real Madrid
  • VPAE AEK 2-3 Real Madrid
  • VSantander 0-3 Real Madrid
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du Real Madrid 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Real Madrid
Recommandé pour les supporters du Real Madrid
Les Merengues lisent aussi

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot