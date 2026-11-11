Real Madrid : Le couperet est proche pour Mbappé avant l’Italie

L’inquiétude se confirme autour de Kylian Mbappé à la veille du rendez-vous entre la France et l’Italie. Touché aux ischio-jambiers, le capitaine des Bleus devrait renoncer au match prévu jeudi soir à San Siro.

Une gêne aux ischio-jambiers pour Mbappé

On vous en parlait ce mercredi matin : l’absence de Kylian Mbappé à l’entraînement de l’équipe de France faisait planer un sérieux doute sur sa participation au choc face à l’Italie. Un nouveau développement est venu renforcer cette inquiétude.

L’attaquant du Real Madrid ressentirait désormais une gêne aux ischio-jambiers. Celle-ci expliquerait son absence de la séance collective organisée mercredi matin, à la veille du déplacement des Tricolores à San Siro. La nature précise du problème et sa gravité n’ont pas été détaillées.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, qui cite L’Équipe, le capitaine de l’équipe de France devrait déclarer forfait pour cette rencontre. Sauf retournement de situation, les Bleus devront donc composer sans leur principal atout offensif face à la sélection italienne.

Un forfait attendu face à l’Italie

Kylian Mbappé devrait déclarer forfait face à l’Italie. Le capitaine des Bleus ressentirait une gêne aux ischio-jambiers et n’a pas participé à l’entraînement mercredi matin. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120490176040378789

Le doute laisse ainsi place à un scénario nettement plus défavorable. Alors qu’il était seulement annoncé incertain après avoir manqué l’entraînement, Mbappé se dirige maintenant vers un forfait pour ce rendez-vous disputé jeudi soir. Une absence importante pour l’équipe de France, qui perdrait son capitaine pour l’une des principales affiches de ce rassemblement.

Cette prudence apparaît également logique au regard de la localisation de la gêne. Les ischio-jambiers constituent une zone sensible pour un attaquant dont le jeu repose notamment sur les accélérations et les changements de rythme. Aucun élément ne permet toutefois, à ce stade, d’évoquer une indisponibilité prolongée.

Mbappé toujours espéré contre la Turquie

La suite du rassemblement n’est d’ailleurs pas encore compromise pour le Madrilène. Mbappé resterait espéré pour la rencontre face à la Turquie, programmée dimanche prochain à Bordeaux. Son évolution au cours des prochains jours sera donc suivie de près par le staff tricolore.

La perspective de le revoir dès dimanche invite à la mesure concernant son état physique. Son forfait attendu contre l’Italie pourrait avant tout permettre de ne prendre aucun risque avec cette gêne musculaire, dans un calendrier déjà chargé entre les rendez-vous internationaux et les échéances du Real Madrid. La priorité immédiate reste désormais de savoir si le capitaine des Bleus pourra reprendre l’entraînement avant le deuxième match du rassemblement.