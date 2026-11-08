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Real Madrid : Mourinho met Ancelotti sous pression dans le dossier Endrick

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
Real Madrid : Mourinho met Ancelotti sous pression dans le dossier Endrick

La gestion d’Endrick revient au centre des débats autour du Real Madrid. José Mourinho a adressé un avertissement à Carlo Ancelotti au sujet du jeune attaquant brésilien, au lendemain d’un succès convaincant des Merengue à Valence.

Mourinho interpelle Ancelotti pour Endrick

José Mourinho n’a pas éludé le cas Endrick. Comme le rapporte le JT de Foot Mercato de ce dimanche, le technicien portugais met la pression à Carlo Ancelotti concernant la gestion de l’attaquant brésilien.

La teneur précise de son intervention n’est pas détaillée dans les éléments publiés, mais cette sortie replace le jeune joueur au cœur de l’actualité madrilène. Aucun chiffre sur son temps de jeu, ses buts ou ses passes décisives n’accompagne toutefois cette information. Difficile, dans ces conditions, de dresser un bilan plus complet de sa situation.

Le Real Madrid répond sur le terrain

Cette prise de position intervient dans un contexte sportif favorable au Real Madrid. Samedi, le club merengue s’est imposé sur la pelouse de Valence (0-3). Federico Valverde a ouvert le score à la 28e minute, avant qu’Arda Güler ne double la mise huit minutes plus tard. Kylian Mbappé a définitivement scellé le résultat à un quart d’heure du terme.

Cette victoire confirme la bonne dynamique collective des Madrilènes. Elle ne referme pas pour autant le débat autour d’Endrick, alors que la concurrence offensive reste particulièrement forte. La sortie de Mourinho ajoute ainsi une pression extérieure supplémentaire sur la manière dont le Brésilien est accompagné.

Zidane et Neuer également au programme

Le dossier Endrick n’est pas le seul sujet abordé dans ce point d’actualité. Zinédine Zidane y dévoile également les coulisses de son projet avec l’équipe de France. L’extrait disponible ne livre cependant aucun détail supplémentaire sur les intentions de l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Une mauvaise nouvelle concernant Manuel Neuer et le Bayern Munich est aussi annoncée, là encore sans précision sur sa nature. Le gardien allemand reste régulièrement au centre de l’actualité, jusque dans ses échanges à distance avec les anciennes gloires du Real, comme l’avait montré sa récente mise au point au sujet de Cristiano Ronaldo. En attendant davantage d’éléments, le cas Endrick constitue bien le principal point de tension de cette actualité dominicale.

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