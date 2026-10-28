Real Madrid : Carvajal dévoile les coulisses du couperet tombé

Dani Carvajal est revenu sur les raisons de son départ du Real Madrid. Moins utilisé après son retour d’une arthroscopie, le défenseur espagnol explique pourquoi une prolongation n’était plus la meilleure solution, sans nourrir la moindre rancœur envers Carlo Ancelotti.

On vous en parlait au début du mois : le verdict était tombé concernant l’avenir de Dani Carvajal au Real Madrid. Le principal intéressé livre désormais sa version et revient sur les discussions qui ont conduit les deux parties à ne pas poursuivre leur histoire commune.

Son retour de blessure a tout changé

Le tournant se situe en début d’année. Après une arthroscopie, Carvajal retrouve le groupe madrilène autour des mois de janvier et février, mais ne récupère pas la place qui avait longtemps été la sienne. Son influence diminue progressivement dans les choix de Carlo Ancelotti.

« Depuis mon retour après mon arthroscopie, vers janvier-février, j’ai commencé à avoir moins d’importance sur le terrain », reconnaît le latéral droit dans des propos relayés par Actu Foot. Un changement de statut difficile à ignorer pour un joueur habitué à évoluer régulièrement depuis le début de sa carrière.

Dani Carvajal explique avoir perdu de l’importance après son retour d’arthroscopie. Le défenseur et le Real Madrid ont ensuite décidé que le mieux était de ne pas continuer. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2115341545557946512

Une décision prise avec le Real Madrid

Les échanges sur son avenir interviennent lors du dernier mois de compétition, dans un contexte sportif devenu moins favorable. La Liga est alors pratiquement perdue et le Real Madrid ne dispute plus la Ligue des champions. L’entourage du joueur et les dirigeants merengues ouvrent donc les discussions.

La conclusion est commune : « Nous avons décidé que le mieux était de ne pas continuer. » Arrivé au terme de son contrat, Carvajal devait également penser à la suite de sa carrière. L’Espagnol rappelle qu’il avait presque toujours été titulaire jusque-là et qu’une Coupe du monde figurait désormais en ligne de mire. Dans ces conditions, son temps de jeu réduit pesait forcément dans la réflexion.

Aucune rancœur envers Ancelotti

Carvajal tient toutefois à écarter l’idée d’un conflit avec son entraîneur ou avec la direction madrilène. Même lorsqu’il ne jouait qu’une minute, voire devait s’échauffer sans entrer, le défenseur assure avoir conservé la même attitude à l’entraînement et lors de chaque déplacement.

« À aucun moment je n’ai eu de ressentiment envers l’entraîneur ou le club. J’ai toujours respecté chacune de ses décisions », insiste-t-il. Son départ ne résulte donc pas d’une rupture brutale, mais d’un constat partagé autour de sa nouvelle place dans l’effectif et de ses objectifs personnels. Une séparation assumée, au terme d’un long chapitre avec la Maison Blanche.