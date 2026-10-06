Real Madrid : le verdict approche pour l’avenir de Dani Carvajal !

Libre depuis son départ du Real Madrid, Dani Carvajal se rapproche d’un nouveau défi en Liga. Le latéral droit espagnol négocie avec Getafe, mais son genou droit reste au centre des attentions avant une éventuelle signature.

Des discussions avancées avec Getafe

Dani Carvajal pourrait rapidement retrouver les terrains. Sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid cet été, l’international espagnol serait en discussions avancées avec Getafe. Selon les informations relayées par Foot Mercato, qui cite le média ABC, le club de la banlieue madrilène souhaite désormais boucler son arrivée.

À 34 ans, le latéral droit privilégierait la possibilité de rester en Espagne. Il aurait pourtant reçu des offres venues de MLS, d’Arabie saoudite et du Qatar. Le projet sportif proposé par Getafe semble donc avoir pris une longueur d’avance dans l’esprit du défenseur, attaché à la Liga après avoir effectué l’essentiel de sa carrière au Real Madrid.

Une visite médicale centrée sur son genou droit

Avant de finaliser l’opération, Getafe entend néanmoins s’assurer de l’état physique de Carvajal. Une visite médicale serait déjà envisagée afin d’évaluer précisément son genou droit. Ce contrôle constituera logiquement une étape déterminante dans les négociations entre les différentes parties.

La condition physique du défenseur accompagne les interrogations sur la suite de sa carrière. Ces derniers mois, les inquiétudes autour de Dani Carvajal avaient déjà alimenté l’actualité madrilène. Getafe ne devrait donc prendre aucun risque avant de donner son feu vert définitif.

Un palmarès hors norme pour Getafe

Si son arrivée se confirme, le club azulón récupérera un joueur à l’expérience considérable. Pur produit de la formation madrilène, Carvajal a franchi toutes les étapes jusqu’à s’installer durablement dans le couloir droit du Real. Son palmarès compte 25 titres, dont six Ligues des Champions remportées avec la Maison Blanche.

Au-delà de son apport sur le terrain, son vécu du très haut niveau pourrait peser dans le vestiaire de Getafe. Le principal enjeu sera désormais de savoir si son corps lui permet encore d’enchaîner dans un championnat aussi exigeant. Une interrogation qui explique toute l’importance de la future visite médicale.

La Liga plutôt qu’un dernier contrat à l’étranger

Le choix de Carvajal dessine également une priorité claire. Malgré des propositions financièrement attractives venues de plusieurs marchés étrangers, l’ancien cadre du Real Madrid souhaiterait poursuivre son parcours en Espagne. Getafe lui offrirait cette continuité, sans lui imposer un départ loin de Madrid.

Les discussions doivent encore aboutir et aucun accord officiel n’a été annoncé. Mais les positions semblent suffisamment rapprochées pour envisager une issue prochaine. Après avoir étudié plusieurs options pour son avenir, Carvajal tient peut-être enfin son point de chute.