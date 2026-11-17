Peu utilisé au Real Madrid, Endrick reste au cœur des rumeurs à l’approche du mercato hivernal. Buteur avec le Brésil contre Singapour, l’attaquant de 20 ans a renvoyé la décision concernant son avenir à José Mourinho.

Endrick s’en remet à Mourinho

Où jouera Endrick en février, une fois le mercato hivernal terminé ? La question reste entière alors que le Brésilien manque de temps de jeu sous les ordres de José Mourinho. Titularisé ce mardi avec sa sélection face à Singapour, l’ancien joueur de Palmeiras en a profité pour retrouver le chemin des filets.

Interrogé après la rencontre, Endrick n’a toutefois pas réclamé publiquement un départ. « Je pense que c’est une décision de Mourinho. Moi, je suis toujours prêt pour aider le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. J’espère pouvoir y passer ma vie, pour aider le club et mes coéquipiers », a-t-il confié, dans des propos également relayés par Foot Mercato.

Une déclaration forte malgré son faible temps de jeu

Le message est limpide : Endrick ne ferme pas la porte à un changement en janvier, mais il refuse de provoquer son départ. L’attaquant place désormais José Mourinho devant ses responsabilités. Son entraîneur devra décider s’il peut lui offrir une place plus importante pendant la seconde partie de la saison ou si un transfert constitue la meilleure solution.

Cette sortie intervient alors que le Sporting CP, l’AC Milan et l’AS Roma sont annoncés parmi les prétendants. Le club lombard serait même disposé à investir jusqu’à 70 M€, bonus compris, tout en laissant au Real Madrid la possibilité de reprendre ultérieurement la main sur le joueur.

L’AC Milan proposerait jusqu’à 70 M€ pour Endrick, soit 60 M€ plus 10 M€ de bonus. José Mourinho souhaiterait malgré tout conserver le Brésilien à Madrid. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2122321437255971273

Le feuilleton se poursuit jusqu’en janvier

On vous en parlait dès lundi : une opération estimée à 60 M€ agitait déjà l’avenir d’Endrick. La nouveauté vient donc de la position du joueur, qui affiche son attachement au Real Madrid tout en laissant Mourinho trancher.

Son but avec le Brésil rappelle aussi que le jeune avant-centre demeure capable de se montrer lorsqu’une opportunité lui est offerte. Mais cette réussite internationale ne règle pas son problème madrilène : il lui faut désormais enchaîner pour retrouver une place régulière en club.

Entre son désir affiché de rester, les intérêts venus d’Italie et du Portugal et la position encore attendue de Mourinho, aucune issue ne se dessine clairement. Le prochain mercato hivernal devrait livrer le verdict d’un dossier dont la décision finale appartient plus que jamais à l’entraîneur du Real Madrid.