Real Madrid : nouveau coup dur pour Aurélien Tchouaméni avec les Bleus !

Aurélien Tchouaméni ne participera pas aux deux prochains rendez-vous de l’équipe de France. Touché aux adducteurs, le milieu du Real Madrid quitte le rassemblement avant les rencontres face à l’Italie et à la Turquie.

Tchouaméni contraint de quitter les Bleus

Nouveau contretemps pour Aurélien Tchouaméni. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain est forfait pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. Une blessure aux adducteurs l’oblige à renoncer aux affiches face à l’Italie et à la Turquie.

Le joueur du Real Madrid va ainsi quitter les Bleus et rentrer directement dans la capitale espagnole. Son indisponibilité est confirmée, même si aucun élément supplémentaire n’a été communiqué concernant la gravité exacte de sa blessure ou la durée de son absence.

Forfait confirmé pour Aurélien Tchouaméni. Touché aux adducteurs, le milieu du Real Madrid quitte les Bleus et manquera les matchs contre l’Italie et la Turquie. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120246247399600321

Un nouveau rassemblement manqué sous Zidane

Cette blessure prive Zinédine Zidane d’un élément important de son entrejeu pour deux rencontres particulièrement relevées. Elle constitue aussi un nouveau rendez-vous manqué en sélection pour le Madrilène depuis l’arrivée du technicien à la tête des Tricolores.

Le forfait de Tchouaméni tombe d’autant plus mal que ces deux affiches devaient permettre au sélectionneur de poursuivre la mise en place de son équipe. Sans le milieu du Real Madrid, Zidane devra revoir ses plans dans un secteur où le profil du Français, capable d’apporter de l’impact et de l’équilibre, occupe habituellement une place particulière.

Le Real Madrid va suivre son retour de près

À Madrid, l’état physique du Français sera désormais surveillé avec attention. Son retour anticipé doit lui permettre d’être pris en charge par le staff médical du Real, qui devra établir précisément la nature de son problème aux adducteurs avant d’envisager sa reprise.

Cette alerte intervient alors que le milieu tricolore reste particulièrement exposé avec son club et sa sélection. Le Real Madrid attendra donc les prochains examens avant de connaître les conséquences sportives de ce forfait. Le club espagnol avait déjà pris une décision concernant Tchouaméni dans un autre dossier récent.

Deux chocs internationaux à regarder de loin

Tchouaméni ne pourra finalement pas se mesurer à l’Italie puis à la Turquie, deux adversaires qui devaient offrir un test intéressant aux Bleus. Il suivra ces rendez-vous depuis Madrid, avec l’objectif de soigner ses adducteurs et de revenir au plus vite à la compétition.

À ce stade, aucune date de retour n’est avancée. La seule certitude concerne son absence lors de ce rassemblement, qui réduit les options de Zinédine Zidane et ouvre une nouvelle période d’incertitude pour le milieu du Real Madrid.