PSG, Real Madrid : Cucurella tranche sans avoir vu jouer Paris !

Marc Cucurella considère le Real Madrid comme la meilleure équipe d’Europe devant le PSG. Un avis particulièrement tranché puisque le latéral espagnol reconnaît ne pas avoir regardé jouer le double champion d’Europe en titre cette saison.

Cucurella place le Real au sommet

Arrivé de Chelsea au Real Madrid l’été dernier après avoir été sacré champion du monde avec l’Espagne, Marc Cucurella n’a pas tardé à afficher sa confiance. Interrogé par Juanma Castaño dans l’émission El Partidazo, sur la Cadena COPE, le latéral gauche a désigné son équipe comme la référence actuelle sur le continent.

« À l’heure actuelle, je pense que la meilleure équipe d’Europe, c’est nous. Nous sommes sur une très bonne dynamique, après avoir enchaîné plusieurs bons matches. L’équipe fait preuve d’un grand sérieux », a-t-il expliqué dans des propos relayés par CulturePSG.

Le champion du monde peut s’appuyer sur les huit victoires consécutives des Merengue, dont un succès contre le FC Barcelone dans le Clasico (2-1) fin octobre. Une dynamique qui confirme l’excellente période de Cucurella et du Real Madrid.

Un jugement assumé malgré un aveu étonnant

La comparaison avec le PSG comporte néanmoins une limite importante. Cucurella reconnaît ne pas avoir vu évoluer les Parisiens cette saison, pas même face au Barça. « Je regarde assez peu de football. Ce n’est pas par manque d’intérêt, mais j’ai d’autres choses à faire, comme passer du temps avec mes enfants », a-t-il confié.

Cela ne l’empêche pas de maintenir son verdict : « Le PSG est une très bonne équipe, avec d’excellents joueurs, issue d’un projet construit sur plusieurs années. Mais, à l’heure actuelle, je trouve le Real Madrid meilleur. » Paris reste pourtant sur onze succès consécutifs et possède le statut de double champion d’Europe en titre.

Selon Sky Germany, le Real Madrid aurait trouvé un accord verbal avec JJ Gabriel, prodige anglais de 16 ans également courtisé par le PSG, le Barça et le Bayern Munich. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2117945589656670547

La Ligue des champions comme juge de paix

Après quatre journées de Ligue des champions, les deux clubs affichent douze points et occupent les premières places de la phase de ligue. Le PSG devance toutefois le Real à la différence de buts. Sur la scène nationale, les Madrilènes restent deuxièmes de Liga, à trois longueurs du Barça.

Une confrontation permettrait de départager les deux candidats, mais elle pourrait se faire attendre. Si Paris et Madrid terminent aux deux premières places de la phase de ligue, ils ne pourraient se retrouver qu’en finale. Celle-ci est programmée le 5 juin 2027 au Metropolitano de Madrid, où le jugement de Cucurella pourrait alors être directement mis à l’épreuve.