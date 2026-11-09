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PSG Mercato : coup de théâtre pour Ibrahim Maza à Paris !

Par Fabien Chorlet1 min de lecture
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Le PSG aurait décidé d’abandonner la piste Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) après une initiative de l’entourage du joueur qui aurait déplu à Luis Campos.

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif, notamment après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le nom d’Ibrahim Maza a récemment été associé au club de la capitale. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs du Bayer Leverkusen, le milieu offensif international algérien de 20 ans aurait attiré l’attention des dirigeants parisiens. Mais alors que cette piste semblait prendre de l’ampleur ces derniers jours, le PSG aurait finalement décidé de fermer la porte à une éventuelle arrivée de l’ancien joueur du Hertha Berlin.

Le PSG ferme la porte à Ibrahim Maza !

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, publiées par Sky Sport Suisse, Luis Campos aurait été particulièrement agacé par une initiative de l’entourage d’Ibrahim Maza. Le père du joueur et le Bayer Leverkusen auraient tenté de relancer les discussions avec le PSG par l’intermédiaire de l’agence Stellar, afin de connaître les intentions du club parisien. Une démarche qui n’aurait pas été appréciée par le conseiller sportif portugais, qui aurait alors décidé de mettre un terme à cette piste.

Toujours selon la même source, le PSG aurait précisé n’avoir jamais engagé de démarche concrète pour recruter l’international algérien. Les dirigeants parisiens auraient simplement accepté d’étudier cette possibilité après avoir appris que le père du joueur était disposé à les rencontrer. Un sérieux coup d’arrêt pour Ibrahim Maza, qui avait récemment confié son rêve de porter un jour le maillot du PSG. Sauf retournement de situation, le joueur du Bayer Leverkusen ne devrait donc pas rejoindre le club de la capitale lors du mercato hivernal.

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