PSG : une pépite de Luis Enrique affole l’Europe, un départ surprise se prépare !

À peine révélé au grand public, David Boly pourrait déjà donner quelques sueurs froides au PSG ! Auteur de son premier but en professionnel face à Villarreal en Ligue des Champions, le jeune défenseur parisien de 17 ans suscite de nombreuses convoitises. Et un club de Bundesliga serait prêt à passer à l’offensive dès janvier pour l’arracher à Luis Enrique !

Le PSG va devoir se méfier ! Alors que Luis Enrique continue de faire confiance aux jeunes talents du centre de formation, l’un de ses nouveaux protégés commence déjà à attirer les regards à travers l’Europe. David Boly, 17 ans, a vécu une semaine de rêve sous le maillot parisien. Après avoir effectué ses grands débuts en Ligue 1 sur la pelouse du Havre (5-1), le latéral droit a franchi un nouveau cap en découvrant la Ligue des Champions face à Villarreal. Et pour sa première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Titi a frappé fort en inscrivant son premier but chez les professionnels lors du festival parisien en Espagne (6-0). Une entrée en matière idéale qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès des recruteurs étrangers.

Francfort veut arracher Boly au PSG dès janvier !

Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, de Sky Sport Allemagne, l’Eintracht Francfort aurait fait de David Boly l’une de ses grandes priorités pour le mercato hivernal. Le club allemand souhaiterait même récupérer le jeune Parisien dès le mois de janvier, conscient que la concurrence pourrait rapidement devenir féroce. Plusieurs formations européennes se seraient déjà renseignées sur la situation du défenseur, dont les performances récentes ne font qu’augmenter la cote.

Et le PSG possède une véritable raison de s’inquiéter ! Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2027, Boly n’a toujours pas signé son premier bail professionnel avec son club formateur. Une situation contractuelle qui pourrait permettre à ses prétendants de tenter leur chance dans les prochains mois. Pour éviter une mauvaise surprise, la direction parisienne lui aurait déjà transmis une proposition financière particulièrement intéressante, avec la volonté de sécuriser son avenir sur le long terme.

Mais l’argent ne fera pas tout ! Si David Boly donnerait actuellement sa priorité au PSG, le jeune défenseur souhaiterait surtout obtenir des garanties sur son temps de jeu. Un élément important alors qu’il ambitionne de s’installer progressivement dans la rotation de Luis Enrique, notamment pour devenir la doublure d’Achraf Hakimi sur le côté droit.

L’entraîneur espagnol semble d’ailleurs apprécier son profil et n’a pas hésité à lui offrir ses premières minutes chez les professionnels. Une confiance qui pourrait peser lourd dans les négociations. D’autant que son but contre Villarreal a encore renforcé sa visibilité sur la scène européenne, compliquant les plans de Francfort.

Reste désormais à savoir si le PSG parviendra à convaincre sa pépite de poursuivre l’aventure dans la capitale. Après avoir vu plusieurs jeunes talents quitter prématurément son centre de formation par le passé, le club parisien aimerait éviter un nouveau scénario de ce type. Mais avec une Bundesliga particulièrement attentive à son évolution, David Boly pourrait bien devenir l’un des dossiers sensibles du prochain mercato hivernal. À Luis Campos et Luis Enrique de trouver les bons arguments pour conserver leur nouvelle pépite !