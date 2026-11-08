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PSG : Luis Enrique lâche un aveu révélateur après Troyes

Par Louis Chrestian2 min de lecture
PSG : Luis Enrique lâche un aveu révélateur après Troyes

Vainqueur de Troyes sur la plus petite des marges samedi au Parc des Princes (1-0), le PSG a été sérieusement bousculé par le promu. Après la rencontre, Luis Enrique l’a reconnu auprès de Stéphane Dumont avec des mots qui ont particulièrement touché l’entraîneur troyen.

Paris avait enchaîné sans convaincre

On vous en parlait samedi : malgré sa victoire contre Troyes, le PSG avait livré une prestation sans grand relief, bien loin de sa démonstration réalisée quelques jours plus tôt sur la pelouse de Villarreal en Ligue des champions (6-0).

Très largement dominateurs dans la possession du ballon, les Parisiens n’ont jamais réussi à se mettre définitivement à l’abri. Le promu troyen a même affiché un visage particulièrement intéressant après la pause, en se procurant plusieurs situations dangereuses au Parc des Princes.

Paris a finalement conservé son avantage pour décrocher une courte victoire (1-0), mais le contenu a laissé une impression mitigée. De son côté, Troyes a pu quitter la capitale avec des regrets, mais aussi quelques certitudes sur sa capacité à rivaliser avec une équipe de ce calibre.

Luis Enrique reconnaît les difficultés du PSG

Le nouveau développement est venu de Stéphane Dumont. En conférence de presse, le technicien de 44 ans a raconté son échange avec Luis Enrique au coup de sifflet final. L’entraîneur parisien n’a pas cherché à minimiser les difficultés rencontrées par ses joueurs.

« Mon échange avec Luis Enrique après le match ? Il m’a juste félicité, il m’a dit qu’ils avaient beaucoup souffert. Rien que ça, c’est déjà plaisant », a révélé Stéphane Dumont. Un aveu bref mais significatif, qui vient confirmer le sentiment laissé par la rencontre et valoriser la prestation du promu.

Un compliment qui compte pour Troyes

Pour Stéphane Dumont, les félicitations de son homologue donnent encore davantage de relief au match livré par son équipe. Troyes n’a certes pas été récompensé au tableau d’affichage, mais sa deuxième période et sa capacité à mettre le champion de France en difficulté n’ont pas échappé au technicien espagnol.

Côté parisien, ce succès permet surtout d’enchaîner sur le plan comptable. Après la maîtrise totale affichée à Villarreal, le PSG a cette fois dû serrer les rangs et accepter de souffrir jusqu’au bout. Luis Enrique en a convenu sans détour auprès du banc troyen.

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