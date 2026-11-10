PSG Mercato : un Ballon d’Or tout proche de signer, deux autres stars vont suivre !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le PSG prépare l’avenir avec trois signatures estampillées Ballon d’Or à venir.

Le PSG ne compte pas laisser filer ses stars. Après avoir construit un collectif capable de dominer en France et de s’installer durablement parmi les références en Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite désormais sécuriser ses cadres sur le long terme. Et les nouvelles sont encourageantes.

Dembélé verrouillé par le PSG jusqu’en 2030

Sur X, Abdellah Boulma a fait un point précis sur trois dossiers importants : « La prolongation de Dembélé est bouclée, reste à l’officialiser. Les positions se rapprochent également pour Kvaratskhelia. Pour Doué, les discussions suivent leur cours, sans précipitation. » C’est le dossier le plus avancé. Ousmane Dembélé aurait trouvé un accord avec la direction parisienne pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2030. Il ne manquerait désormais que l’annonce officielle du PSG.

Sacré Ballon d’Or 2025, l’international français est devenu l’une des figures majeures du projet parisien. Malgré les discussions parfois délicates autour de sa rémunération, les deux parties auraient finalement trouvé un terrain d’entente. Cette prolongation représenterait un signal fort envoyé par le PSG : le club souhaite continuer à construire autour de celui qui a participé à ses plus grands succès récents.

Kvaratskhelia se rapproche, Doué prend son temps

Le deuxième dossier important concerne Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien est lui aussi au cœur des discussions et les positions se rapprocheraient entre son entourage et la direction parisienne. Le PSG souhaiterait le conserver sur la durée, avec une prolongation envisagée jusqu’en 2031. Un dossier d’autant plus important que Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme un élément essentiel de l’attaque parisienne. Son talent et sa capacité à faire des différences dans les grands rendez-vous en font une pièce importante du projet.

Pour Désiré Doué, le calendrier est différent. Les discussions ont bien commencé, mais aucun empressement n’est affiché. Le PSG veut sécuriser l’avenir de son jeune international français, dont le potentiel et la progression en font un investissement majeur pour les saisons à venir. Le club aurait déjà manifesté son intention de lui proposer un nouveau contrat, mais les échanges doivent encore avancer avant d’espérer un accord. En travaillant simultanément sur ces trois dossiers, le PSG affiche clairement ses ambitions.