PSG : déjà trois bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Nice !

Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé devraient faire leur retour sur les terrains avec le PSG après la trêve internationale.

Pluie de bonne nouvelle en vue pour le Paris Saint-Germain ! Comme annoncé dans un point médical publié avant la victoire face à Troyes (1-0), Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé ont repris l’entraînement individuel la semaine dernière. Tous trois touchés à la cuisse, les joueurs parisiens poursuivent leur processus de reprise et se rapprochent d’un retour à la compétition. Une évolution encourageante pour le PSG, qui pourrait bientôt récupérer trois éléments importants de son effectif.

Trois retours de taille attendus pour Nice !

Sauf rechute ou contretemps dans leur récupération, Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé pourraient ainsi effectuer leur retour dans le groupe parisien lors du prochain match du PSG face à l’OGC Nice, prévu le 21 novembre (17h15). Leur présence constituerait un renfort précieux pour le club de la capitale, qui retrouverait notamment son capitaine en défense, son latéral gauche portugais et l’un de ses principaux atouts offensifs.

Reste désormais à savoir si les trois joueurs seront suffisamment remis pour reprendre la compétition dès ce déplacement à Nice. Le staff médical du PSG devrait suivre attentivement leur évolution durant la trêve internationale de novembre, avant de décider de leur éventuelle réintégration à l’entraînement collectif. En attendant, le club parisien peut espérer aborder son prochain rendez-vous de Ligue 1 avec un effectif renforcé et davantage de solutions à disposition.