PSG : coup dur pour un jeune gardien avant la trêve internationale

Convoqué avec l’Italie U19, Alessandro Longoni ne rejoindra finalement pas sa sélection. Le jeune gardien du PSG a déclaré forfait en raison de problèmes physiques dont la gravité reste encore inconnue.

Longoni remplacé avec l’Italie U19

Alessandro Longoni devra encore patienter avant de retrouver la sélection italienne. Appelé le 5 novembre par Massimiliano Favo pour disputer trois rencontres de qualification à l’Euro U19, le portier parisien a finalement été contraint de déclarer forfait.

La Fédération italienne de football a annoncé ce mardi son absence pour des problèmes physiques. Longoni est remplacé dans le groupe par Andrea Maran, gardien de Modena. Il avait déjà manqué le précédent rassemblement international malgré une première convocation.

Selon les informations de CulturePSG, le club de la capitale n’a pas encore communiqué sur la nature exacte de sa blessure. Sa durée d’indisponibilité demeure donc inconnue à ce stade.

Un forfait inattendu après son match à Amiens

Cette nouvelle intervient alors que le jeune Italien avait été sollicité ces derniers jours. Troisième gardien dans la hiérarchie parisienne, il figurait samedi sur la feuille de match de l’équipe première lors de la victoire contre Troyes (1-0).

Dès le lendemain, Longoni avait disputé l’intégralité de la rencontre des U19 du PSG sur la pelouse d’Amiens. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul spectaculaire (3-3), sans qu’un problème physique ne soit alors signalé publiquement.

Arrivé à Paris durant l’été 2026 en provenance de l’AC Milan, le gardien poursuit son apprentissage entre les séances avec le groupe professionnel et les rencontres de la formation parisienne. Ce forfait vient freiner sa progression sur la scène internationale.

Le PSG l’avait inclus parmi ses internationaux

Le PSG pensait pourtant voir Longoni rejoindre l’Italie U19. Mardi matin, le compte officiel du club l’avait encore intégré à sa publication consacrée aux quinze Parisiens convoqués en sélection pendant cette trêve de novembre. L’annonce de la Fédération italienne est venue corriger la liste quelques heures plus tard.

En parallèle de ce dossier médical, l’actualité parisienne reste également animée sur le front du mercato, avec les explications livrées autour de la piste Ibrahim Maza.

🔴🔵 Ibrahim Maza : voici pourquoi le PSG a claqué la porte. Les détails du dossier sont à retrouver auprès de Sky Sport Suisse. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2119702327645118585

Paris attend désormais un diagnostic

L’état de santé de Longoni sera surveillé dans les prochains jours. Le PSG doit encore préciser s’il s’agit d’une simple gêne ou d’une blessure susceptible de l’éloigner durablement des terrains.

Son absence prive en tout cas le jeune portier d’une séquence importante avec l’Italie, engagée dans les qualifications pour l’Euro U19. Après deux forfaits successifs lors des rassemblements internationaux, Longoni espère désormais que ce nouveau contretemps restera sans conséquence majeure pour la suite de sa saison.