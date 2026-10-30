À LA UNE DU 30 OCT 2026
[19:44]Real Madrid : Zidane contraint de revoir ses plans face à l’hécatombe
[19:23]OL : Un nouveau gros coup dur se profile au milieu !
[19:03]LOSC, RC Lens : Cabella égratigne Bollaert avant le derby !
[18:43]OL : le nouveau rôle de la pépite lyonnaise change tout
[18:23]ASSE : la recrue estivale promise au très haut niveau
[18:03]Real Madrid : le verdict tombe dans la bataille pour la défense
[17:41]ASSE : Guingamp annonce la couleur avant le choc du Roudourou !
[17:30]Pronostic FC Barcelone – Alavés (31/10) : prono, cotes et compos
[17:21]FC Barcelone : La Premier League s’attaque au gros coup à 50 M€ !
[17:01]OL : Fonseca refuse de céder au doute avant Angers

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : le verdict tombe dans la bataille pour la défense

Par Wladimir DELCROS - 30 Oct 2026, 18:03
Real Madrid : le verdict tombe dans la bataille pour la défense

Longtemps critiqué pour son irrégularité, Dean Huijsen retrouve des couleurs sous les ordres de José Mourinho. Sa prestation aboutie face au FC Barcelone confirme sa remontée dans la hiérarchie du Real Madrid.

Huijsen répond présent dans le Clasico

José Mourinho avait demandé à Dean Huijsen de mieux défendre avant de mettre en avant ses qualités de relance. Le défenseur espagnol semble avoir parfaitement assimilé le message. Pour son premier Clasico depuis le retour du Portugais sur le banc madrilène, il a livré une prestation particulièrement solide face au Barça.

Le joueur de 21 ans a terminé la rencontre avec 10 dégagements, 16 actions défensives et 4 contres. Il a également réussi 83 % de ses passes, dont sept transmissions cassant des lignes pour déjouer le pressing catalan. Une copie complète qui confirme le regain de confiance observé ces dernières semaines, comme le souligne également Top Mercato.

Mourinho a relancé une recrue à 60 M€

Arrivé de Bournemouth en mai 2025 contre 60 millions d’euros, Huijsen avait pourtant rapidement suscité des réserves. Ses prestations irrégulières dans les grands rendez-vous, puis son expulsion lors du derby face à l’Atlético de Madrid en septembre, avaient alimenté les critiques.

Cette baisse de régime lui avait aussi coûté une convocation pour la Coupe du monde. Depuis l’arrivée de Mourinho, le numéro 4 affiche davantage d’agressivité dans les duels, sans perdre sa capacité à ressortir proprement le ballon. Utilisé lors de 10 des 13 rencontres disputées par le Real cette saison, il n’a manqué qu’un match pour suspension et est resté sur le banc contre le Rayo Vallecano et la Roma.

Militão désormais confronté à une forte concurrence

Les problèmes physiques d’Éder Militão, Raúl Asencio et Antonio Rüdiger ont permis à Huijsen d’enchaîner aux côtés d’Ibrahima Konaté. Cette charnière s’est progressivement installée et le jeune Espagnol semble désormais devancer Militão dans la hiérarchie de José Mourinho.

Le Brésilien arrive dans la dernière ligne droite de sa convalescence après une grave blessure musculaire à la cuisse gauche contractée en avril. Mourinho a assuré que le numéro 3 était « encore meilleur » qu’il ne l’imaginait, mais son historique médical incite le technicien portugais à la prudence. Militão n’a disputé que dix minutes cette saison, comme remplaçant.

Son retour ne devrait donc pas automatiquement bouleverser les choix du Special One. Plus régulier et désormais rassurant dans les grands matchs, Huijsen a marqué des points au meilleur moment. La bataille pour accompagner Konaté au cœur de la défense madrilène est pleinement relancée.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Real Madrid
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot