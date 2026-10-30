Real Madrid : le verdict tombe dans la bataille pour la défense

Longtemps critiqué pour son irrégularité, Dean Huijsen retrouve des couleurs sous les ordres de José Mourinho. Sa prestation aboutie face au FC Barcelone confirme sa remontée dans la hiérarchie du Real Madrid.

Huijsen répond présent dans le Clasico

José Mourinho avait demandé à Dean Huijsen de mieux défendre avant de mettre en avant ses qualités de relance. Le défenseur espagnol semble avoir parfaitement assimilé le message. Pour son premier Clasico depuis le retour du Portugais sur le banc madrilène, il a livré une prestation particulièrement solide face au Barça.

Le joueur de 21 ans a terminé la rencontre avec 10 dégagements, 16 actions défensives et 4 contres. Il a également réussi 83 % de ses passes, dont sept transmissions cassant des lignes pour déjouer le pressing catalan. Une copie complète qui confirme le regain de confiance observé ces dernières semaines, comme le souligne également Top Mercato.

João Cancelo répond aux critiques après les défaites contre le PSG et le Real Madrid. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2115919184672780703

Mourinho a relancé une recrue à 60 M€

Arrivé de Bournemouth en mai 2025 contre 60 millions d’euros, Huijsen avait pourtant rapidement suscité des réserves. Ses prestations irrégulières dans les grands rendez-vous, puis son expulsion lors du derby face à l’Atlético de Madrid en septembre, avaient alimenté les critiques.

Cette baisse de régime lui avait aussi coûté une convocation pour la Coupe du monde. Depuis l’arrivée de Mourinho, le numéro 4 affiche davantage d’agressivité dans les duels, sans perdre sa capacité à ressortir proprement le ballon. Utilisé lors de 10 des 13 rencontres disputées par le Real cette saison, il n’a manqué qu’un match pour suspension et est resté sur le banc contre le Rayo Vallecano et la Roma.

Militão désormais confronté à une forte concurrence

Les problèmes physiques d’Éder Militão, Raúl Asencio et Antonio Rüdiger ont permis à Huijsen d’enchaîner aux côtés d’Ibrahima Konaté. Cette charnière s’est progressivement installée et le jeune Espagnol semble désormais devancer Militão dans la hiérarchie de José Mourinho.

Le Brésilien arrive dans la dernière ligne droite de sa convalescence après une grave blessure musculaire à la cuisse gauche contractée en avril. Mourinho a assuré que le numéro 3 était « encore meilleur » qu’il ne l’imaginait, mais son historique médical incite le technicien portugais à la prudence. Militão n’a disputé que dix minutes cette saison, comme remplaçant.

Son retour ne devrait donc pas automatiquement bouleverser les choix du Special One. Plus régulier et désormais rassurant dans les grands matchs, Huijsen a marqué des points au meilleur moment. La bataille pour accompagner Konaté au cœur de la défense madrilène est pleinement relancée.