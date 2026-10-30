PSG : Hakimi frappe trois fois et signe une première retentissante

Achraf Hakimi a profité de la large victoire du PSG au Havre (1-5) pour franchir un cap personnel. Le Parisien a inscrit le premier triplé de sa carrière, ajoutant une ligne marquante à sa soirée normande.

Hakimi s’offre une grande première

La soirée a pris une dimension particulière pour Achraf Hakimi. Auteur de trois buts face au Havre, le joueur du PSG a signé le premier triplé de sa carrière. Une performance individuelle qui a largement contribué au succès parisien sur la pelouse du club normand (1-5).

Le cinquième but du PSG a définitivement scellé le score et confirmé la grande réussite de Hakimi dans cette rencontre. Sans donnée complémentaire sur ses précédentes performances offensives, ce triplé suffit à mesurer la portée de l’événement : jamais encore le Parisien n’avait trouvé le chemin des filets à trois reprises au cours d’un même match.

But d’Achraf Hakimi, qui s’offre le premier triplé de sa carrière. Le Havre 1-5 Paris SG. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2116251392041943171

Un nouveau développement dans la soirée parisienne

On vous en parlait : Paris avait renversé Le Havre et franchi une barre inédite. La suite de la rencontre a donc offert un nouveau fait marquant, cette fois centré sur Hakimi et cette première personnelle.

Ce développement ne change pas seulement l’ampleur du résultat. Il donne également un visage à la démonstration parisienne, avec un joueur capable de s’illustrer à trois reprises lors du même rendez-vous. Le score de 5-1 traduit la nette supériorité du PSG à l’arrivée, tandis que le triplé restera comme le principal accomplissement individuel de la rencontre.

Une soirée à part pour le Parisien

Arrivé dans la capitale avec de grandes ambitions, Hakimi avait rapidement affiché sa volonté de s’imposer sous les couleurs parisiennes. Cette fois, il atteint une étape qu’il n’avait encore jamais connue au cours de sa carrière, en repartant du Havre avec trois réalisations à son actif.

Dans une rencontre déjà riche en enseignements collectifs pour le PSG, cette performance constitue donc le fait nouveau de la soirée. Paris s’impose largement à l’extérieur, mais Hakimi ajoute surtout un accomplissement inédit à son parcours. Le score final restera celui d’une démonstration parisienne, avec un premier triplé qui place le joueur au centre de l’affiche.