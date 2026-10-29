La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le PSG n’envisage pas de faire d’offre pour Ibrahim Maza cet hiver, une autre recrue plus surprenante pourrait poser ses valises à Paris au mercato.

Le PSG pourrait bien surprendre tout le monde lors du prochain mercato hivernal. Comme déjà expliqué hier soir, le dossier Ibrahim Maza ne devrait pas connaître d’accélération cet hiver.

Ibrahim Maza, pas une priorité pour le PSG ?

Selon RMC Sport, le PSG n’envisage pas de formuler une offre pour l’international algérien, qui compte 24 sélections et trois buts avec sa sélection.En interne, la tendance serait claire : aucune arrivée du joueur ne serait actuellement programmée pour le mois de janvier. Un choix qui montre que les dirigeants parisiens ne souhaitent pas recruter simplement pour renforcer leur effectif à mi-saison. Le PSG entendrait plutôt conserver une ligne directrice cohérente sur le marché des transferts, en privilégiant des profils correspondant à son projet sportif et à ses perspectives de développement.

Un recrutement hivernal ne serait donc envisagé qu’en présence d’une véritable opportunité. La blessure de Khvicha Kvaratskhelia aurait pu pousser le PSG à chercher rapidement un renfort offensif. Pourtant, le club ne considérerait pas nécessairement ce secteur comme sa priorité absolue. Le dispose déjà de solutions pour compenser cette absence et pourrait notamment s’appuyer sur Mika Godts, qui a débloqué son compteur but lundi face à l’OL, selon les éléments évoqués.

Le PSG ne recrutera pas forcément en attaque !

L’idée serait donc de ne pas se précipiter sur le marché pour remplacer un joueur blessé. Luis Enrique et la direction parisienne souhaiteraient conserver une certaine flexibilité, quitte à patienter jusqu’à ce qu’un profil réellement intéressant se présente. Cette stratégie permettrait également d’éviter une dépense importante pour un joueur dont le recrutement ne répondrait qu’à un besoin immédiat. Le profil recherché par le PSG pour janvier serait particulièrement précis : un jeune joueur à fort potentiel, dont la valeur marchande n’aurait pas encore atteint des sommets.

Cette approche correspondrait à une volonté de miser sur des joueurs capables de progresser au sein de l’effectif parisien, plutôt que de multiplier les investissements coûteux sur des éléments déjà établis au plus haut niveau. Un tel recrutement pourrait donc surprendre les observateurs, notamment si le PSG choisissait de renforcer un secteur qui ne semble pas prioritaire à première vue. Reste toutefois à identifier le joueur susceptible de correspondre à ces critères. À ce stade, aucune cible alternative précise n’est confirmée.