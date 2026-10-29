Flashback, il y a un an : Quand Tanenbaum ouvrait les vannes : l’ASSE rêvait plus grand… et maintenant ?

Il y a un an, Larry Tanenbaum injectait 1,3 million d’euros dans un ambitieux projet santé à Saint-Étienne, incarnant une ère de promesses et d’ouverture. Un an plus tard, alors que les Verts caracolent en tête de la Ligue 2, le contraste est saisissant : l’actualité n’est plus à la philanthropie, mais au retour en force sur le terrain.

Quand Tanenbaum voulait réinventer l’ASSE, bien au-delà du terrain

Automne 2025, l’AS Saint-Étienne s’offrait un luxe rare à ce niveau du football français : un propriétaire milliardaire, Larry Tanenbaum, fraichement arrivé au chevet du club et déjà sur tous les fronts. L’homme d’affaires canadien frappait un grand coup en injectant 1,3 million d’euros au CHU de Saint-Étienne, lançant un projet inédit de prévention et de rééducation des sportifs. Aux côtés de son épouse, au nom du Tanenbaum Institute for Science in Sport, il affichait l’ambition de faire du club un pont entre la France et le Canada, et de Saint-Étienne un laboratoire d’innovation médicale. Aux yeux des supporters, ce geste allait bien au-delà d’un simple chèque : il symbolisait la volonté d’un investisseur de s’ancrer dans le territoire, de bâtir sur le long terme, et de donner à l’ASSE un supplément d’âme. Le club, alors en Ligue 2, rêvait d’un avenir où la santé, l’innovation et la passion du Chaudron marcheraient main dans la main. L’enthousiasme était palpable, et la victoire éclatante contre Pau (6-0) le soir même semblait valider l’élan insufflé par la nouvelle direction.

Un an plus tard, Saint-Étienne vise la Ligue 1… et recentre ses priorités

Douze mois se sont écoulés, et la réalité du terrain a repris tous ses droits dans le Forez. Si l’envolée philanthropique de 2025 n’occupe plus la une, c’est parce que l’actualité de l’ASSE s’est recentrée sur l’essentiel : la montée en Ligue 1. Sous les ordres d’Ian Cathro, les Verts trônent en tête du championnat, portés par une dynamique sportive remarquable. Les débats du moment ? Les blessures de cadres comme Larsonneur, l’éclosion de jeunes talents à l’image de Mamour Ndiaye, le suspense autour du poste de gardien ou encore la gestion de l’effectif pour tenir la cadence. Les projections IA donnent les Stéphanois ultra-favoris pour retrouver l’élite et la ferveur populaire ne se dément pas, comme en témoignent les déplacements massifs de supporters et une ambiance toujours électrique à Geoffroy-Guichard – quitte à provoquer l’ire de la direction après les 35 ans des Magic Fans. Mais du fameux projet médical, pas une trace : ni bilan, ni extension, ni retombée visible dans l’actualité récente. Le club, focalisé sur sa trajectoire sportive et l’objectif de la remontée, semble avoir mis entre parenthèses ces ambitions extra-sportives qui faisaient, il y a un an, vibrer les cœurs autant que les esprits. Le contraste est là : l’ASSE de 2026 avance vers la Ligue 1, les yeux rivés sur le classement, et les rêves d’innovation s’effacent (provisoirement ?) derrière l’urgence de retrouver la lumière du haut niveau.