Présent à Saint-Étienne samedi dernier pour assister à la victoire de l’ASSE contre le FC Nantes (1-0), Larry Tanenbaum s’est distingué.

Larry Tanenbaum ne se contente pas d’investir dans le sport. L’actionnaire principal de l’ASSE poursuit également ses engagements philanthropiques à travers plusieurs initiatives en faveur de la recherche médicale. Et le milliardaire canadien vient de frapper fort avec une contribution qui marque les esprits outre-Atlantique.

Un don historique de 25 millions de dollars

Selon Evect, Tanenbaum et sa compagne Judy ont fait un don de 25 millions de dollars à la Fondation Terry Fox. Il s’agit du plus important don ponctuel jamais enregistré par cette organisation. Une initiative qui confirme l’ampleur de l’engagement du propriétaire stéphanois au-delà des terrains de football. Ce geste financier ne s’arrête pas à la contribution du couple Tanenbaum. Le gouvernement canadien s’est engagé à apporter une somme équivalente, portant le financement total à 50 millions de dollars. Les fonds seront destinés au Réseau des centres d’oncologie du Marathon de l’espoir, qui rassemble 57 établissements canadiens.

L’ambition est de favoriser le développement de traitements personnalisés contre le cancer grâce à la recherche génétique et au partage des données médicales. L’objectif est de permettre aux chercheurs et aux professionnels de santé de mieux collaborer, d’accélérer les découvertes scientifiques et d’améliorer la prise en charge des patients. Dans un communiqué, Larry et Judy Tanenbaum ont expliqué leur démarche : « Le Canada a des chercheurs, des cliniciens et des établissements extraordinaires en oncologie. Nous avons maintenant l’occasion de rassembler cette expertise de façon à ce que tout le monde apprenne plus vite et que les patients de partout en profitent. » Le couple a également insisté sur l’importance de la science ouverte et du partage des connaissances pour faire progresser la recherche.

L’ASSE, une partie d’un portefeuille sportif en évolution

Cette nouvelle initiative intervient alors que les investissements sportifs de Larry Tanenbaum évoluent. Après la vente de ses parts au sein de Maple Leaf Sports & Entertainment, son portefeuille sportif s’est considérablement réduit. Le milliardaire canadien conserve notamment l’ASSE et le Toronto Tempo, nouvelle franchise canadienne de WNBA. Deux projets qui témoignent de son intérêt pour le sport, aussi bien masculin que féminin. Son engagement se traduit également par des actions en faveur de la recherche médicale. À Saint-Étienne, des partenariats et des dons soutiennent notamment des projets liés au CHU.

Par ailleurs, Larry Tanenbaum avait déjà fait parler de lui avec un don de 5 millions de dollars à l’Université de Toronto destiné à la création d’une chaire consacrée au sport féminin. Pour les supporters stéphanois, la présence de Tanenbaum dans les tribunes lors de la victoire contre le FC Nantes a aussi été l’occasion de voir leur propriétaire au plus près de l’équipe. Mais son actualité dépasse largement les résultats sportifs des Verts. Il a dû apprécier le spectacle et le leadership confirmé de l’ASSE en Ligue 2.