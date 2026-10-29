Dans son rapport annuel, OL Groupe prévient que le club devra poursuivre les ventes de joueurs lors du mercato hivernal et jusqu’au 30 juin 2027 pour mener à bien son plan financier.

L’OL va-t-il devoir sacrifier certains joueurs pour assainir ses comptes ? C’est l’une des questions qui se posent à l’approche du mercato hivernal. Dans son rapport annuel portant sur l’exercice clos le 30 juin 2026, OL Groupe souligne la nécessité de poursuivre les cessions de joueurs afin de respecter son plan financier.

L’OL contraint de vendre dès janvier

Après le départ de Malick Fofana en fin de mercato estival, les dirigeants lyonnais devront donc trouver de nouvelles solutions sur le marché des transferts. Selon le site olympique-et-lyonnais, le calendrier est serré : les opérations devront se poursuivre durant l’hiver, puis au début de l’été 2027, avec une échéance fixée au 30 juin pour la clôture de l’exercice financier. La situation financière du club impose de maintenir les efforts entrepris ces derniers mois. Depuis l’été 2025, la direction de Michele Kang travaille à réduire les dépenses et à alléger la masse salariale.

Problème : les mouvements réalisés lors du précédent mercato n’ont pas permis de répondre à tous les besoins identifiés. Le rapport annuel souligne notamment l’importance des futures ventes de joueurs pour poursuivre le redressement. Pour Matthieu Louis-Jean et la direction sportive, l’enjeu sera désormais de trouver des acheteurs tout en préservant un effectif compétitif. Car vendre ne sera pas forcément simple. Les joueurs susceptibles de rapporter des sommes importantes ne sont pas nombreux, et certains dossiers pourraient se révéler compliqués à boucler dès janvier.

Šulc et Morton, deux dossiers incertains

Parmi les joueurs susceptibles de représenter une valeur marchande intéressante, Pavel Šulc et Tyler Morton attirent l’attention. Mais leurs situations physiques pourraient compliquer les plans lyonnais. Šulc s’est blessé et devrait manquer plusieurs mois de compétition, ce qui réduit potentiellement les possibilités d’un transfert hivernal. De son côté, Morton souffre d’une pubalgie, un problème physique susceptible de refroidir certains prétendants. Ces incertitudes pourraient limiter les options de l’OL pour générer rapidement des recettes sur le marché des transferts. La direction devra donc étudier les possibilités disponibles dans un contexte où les besoins financiers restent importants.

Pour les supporters lyonnais, le risque est de voir le club repousser une partie de ses ventes à l’été prochain, avec la nécessité de conclure certaines opérations dans l’urgence. Un scénario qui rappellerait les difficultés rencontrées lors de précédentes périodes de transferts. Les chiffres de l’exercice 2025-2026 illustrent l’ampleur du chantier. Selon les données communiquées par le groupe, les produits issus des cessions de contrats de joueurs ont diminué de 29 %. Les plus-values réalisées sur ces opérations ont également reculé. Certes, le déficit de l’OL s’est nettement réduit en un an. Mais le club a tout de même enregistré une perte nette de 87,3 millions d’euros sur l’exercice 2025-2026. Ces résultats expliquent pourquoi les prochaines ventes seront déterminantes. L’OL doit continuer à générer des ressources pour améliorer sa situation financière et respecter les objectifs fixés par sa direction.