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OM : feu vert pour des investisseurs saoudiens à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 29 Oct 2026, 11:20
Frank McCourt (OM)

Les supporters de l’OM croient dur comme fer à l’arrivée d’investisseurs saoudiens à Marseille ces prochains mois.

L’OM pourrait-il bientôt changer de dimension grâce à des investisseurs du Moyen-Orient ? La question agite une nouvelle fois les supporters marseillais. Lors d’un récent live avec La Tribune Olympienne, Jean-François Peres, journaliste au Journal du Dimanche (JDD), a affirmé que le club travaillait activement en coulisses pour favoriser l’arrivée d’investisseurs issus du Moyen-Orient.

Les supporters de l’OM veulent y croire

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les amoureux de l’Olympique de Marseille, toujours attentifs à la possibilité de voir le club bénéficier de nouveaux moyens financiers. Dans ce contexte, But! a lancé un sondage avec une question directe : « Faut-il croire à l’arrivée d’investisseurs saoudiens à l’OM ? » Les résultats sont particulièrement parlants. 71,4 % des votants ont répondu oui, contre 28,6 % qui ne croient pas à cette éventualité. Près de trois participants sur quatre se montrent donc optimistes quant à la possibilité de voir des investisseurs saoudiens débarquer à Marseille.

Ce résultat témoigne de l’intérêt suscité par cette perspective auprès des supporters. Dans une ville où les ambitions sportives et la capacité financière du club alimentent régulièrement les discussions, l’arrivée de nouveaux investisseurs représenterait un sujet majeur. À l’inverse, 28,6 % des votants restent sceptiques. Une partie du public préfère donc ne pas s’emballer face à des informations qui, à ce stade, ne constituent pas une confirmation officielle d’un projet de rachat ou d’investissement saoudien.

Des investisseurs saoudiens bientôt à l’OM ?

Les déclarations de Jean-François Peres ont relancé les interrogations autour de l’avenir économique de l’OM. Toutefois, plusieurs étapes sépareraient encore de simples démarches en coulisses d’une éventuelle opération concrète. Il convient notamment de distinguer la recherche de partenaires financiers d’un changement de propriétaire.

Pour l’heure, les résultats du sondage de But! reflètent avant tout l’opinion des participants et non la certitude qu’un investissement se concrétisera prochainement. Une chose est sûre : les supporters marseillais sont nombreux à espérer une évolution majeure. Avec 71,4 % de réponses positives, l’hypothèse saoudienne suscite un véritable engouement. Reste désormais à savoir si les informations évoquées en coulisses déboucheront sur des annonces concrètes dans les prochains mois.

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