OM : un nouveau verdict est tombé pour un rachat par Rodolphe Saadé !

Alors que Rodolphe Saadé est régulièrement évoqué comme un potentiel repreneur de l’OM, les supporters marseillais se sont exprimés sur cette possibilité.

La vente de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les rumeurs. Alors que l’avenir de Frank McCourt à la tête du club olympien fait de nouveau parler ces dernières semaines, un nom revient régulièrement parmi les potentiels repreneurs de l’OM : celui de Rodolphe Saadé. Le milliardaire franco-libanais, patron de CMA CGM, sponsor majeur du club marseillais, est régulièrement présenté comme un possible successeur de l’homme d’affaires américain.

Déjà très présent dans l’environnement économique de l’OM grâce au partenariat entre son groupe et le club, Rodolphe Saadé pourrait-il un jour franchir le pas et devenir propriétaire de l’Olympique de Marseille ? Si aucune négociation officielle n’a été annoncée, cette hypothèse continue de faire couler beaucoup d’encre sur la Canebière.

La grande majorité des supporters de l’OM ne croit pas à un rachat de Rodolphe Saadé

Face aux nombreuses rumeurs entourant la vente de l’OM et un éventuel rachat par Rodolphe Saadé, nous avons réalisé un sondage sur le compte X But! OM afin de connaître l’avis des supporters marseillais. Et le verdict est sans appel ! À la question « Pensez-vous que Rodolphe Saadé rachètera un jour l’OM ? », 77,9 % des votants ont répondu « non », contre seulement 22,1 % de « oui ».

Autrement dit, plus de trois participants sur quatre ne croient pas à une arrivée du patron de CMA CGM à la tête du club phocéen. Malgré son attachement à Marseille et les liens étroits qui unissent déjà son groupe à l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires ne semble donc pas convaincre les votants quant à la possibilité d’un futur rachat.

Un résultat particulièrement net qui traduit le scepticisme des participants face à cette piste régulièrement évoquée. Reste désormais à savoir si Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, envisagera réellement de céder le club dans les prochaines années et si Rodolphe Saadé pourrait alors se positionner comme un candidat crédible à sa succession.