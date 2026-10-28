Stade Rennais Mercato : la plus grosse recrue de l’été annonce déjà des envies d’ailleurs

Arrivé au Stade Rennais l’été dernier, Charlie Cresswell a déjà évoqué ses ambitions pour la suite de sa carrière, avec la Premier League dans un coin de sa tête.

Arrivé au Stade Rennais lors du dernier mercato estival en provenance du Toulouse FC, Charlie Cresswell ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière. Prêté aux Rouge et Noir avec une obligation d’achat fixée à 22,5 millions d’euros, le défenseur central anglais de 24 ans s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du onze de Franck Haise. Titulaire lors des huit premières journées de Ligue 1, sans manquer la moindre minute, l’ancien Toulousain réalise des débuts convaincants en Bretagne. Mais malgré son installation dans la défense rennaise, Charlie Cresswell garde un objectif bien précis en tête : retrouver un jour la Premier League, championnat dans lequel il n’a disputé que cinq rencontres sous les couleurs de Leeds United.

Cresswell rêve toujours de Premier League !

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Charlie Cresswell s’est confié sur son arrivée au Stade Rennais et sur ses ambitions pour l’avenir. « Les dernières semaines ont été assez folles depuis que je suis arrivé de Toulouse. Mais la transition a été assez fluide, les gens du club sont très serviables avec moi et ma fiancée », a d’abord expliqué l’international Espoirs anglais, avant de souligner l’importance de son passage en Bretagne dans sa progression. « Mon but est de prendre du plaisir en jouant du football de haut niveau. Je sais que jouer la Ligue Europa est une progression et que les exigences du club sont de gagner chaque week-end. Je pense que c’est l’étape dont j’avais besoin pour la suite de ma carrière. » Interrogé sur son envie de retrouver un jour la Premier League, le défenseur rennais n’a pas caché ses intentions : « Mon heure va venir. Étape par étape. »

Le Stade Rennais, un tremplin vers l’Angleterre ?

Ces déclarations montrent que Charlie Cresswell considère son passage au Stade Rennais comme une étape importante de son parcours, sans pour autant envisager d’y terminer sa carrière. Formé à Leeds United, le natif de Preston espère toujours s’imposer un jour dans l’élite anglaise, après avoir acquis de l’expérience en Ligue 1 sous les couleurs de Toulouse, puis de Rennes. Ses performances actuelles pourraient d’ailleurs lui permettre d’attirer l’attention de formations de Premier League dans les prochaines années. Pour autant, aucun départ n’est à l’ordre du jour, alors que le club breton doit définitivement s’attacher ses services à l’issue de la saison grâce à son obligation d’achat. En attendant de réaliser son rêve anglais, Charlie Cresswell entend donc poursuivre sa progression avec les Rouge et Noir, qui pourraient lui offrir une belle exposition sur la scène européenne.