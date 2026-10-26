Stade Rennais : énorme coup dur pour Lepaul et l’équipe de France

Blessé à une cheville et en manque d’impact lors de son premier rassemblement, l’attaquant du Stade Rennais voit sa place en équipe de France s’éloigner avant la prochaine liste de Zinédine Zidane.

L’avenir international d’Estéban Lepaul s’assombrit. Alors que Zinédine Zidane dévoilera sa prochaine liste le 6 novembre, l’avant-centre du Stade Rennais cumule les incertitudes. Victime d’une entorse à une cheville face au Paris FC, le 18 octobre, le buteur rennais était encore absent contre Strasbourg (3-0). Son indisponibilité est estimée à une quinzaine de jours.

Un contretemps qui tombe au mauvais moment pour l’ancien Angevin, désireux de confirmer ses débuts avec les Bleus. Lors du rassemblement d’octobre, ses apparitions avaient été jugées généreuses, mais trop discrètes pour réellement convaincre.

Des séances à Clairefontaine qui interrogent

Au-delà de ses prestations en match, les entraînements d’Estéban Lepaul à Clairefontaine n’auraient pas particulièrement marqué les esprits en interne, selon les informations de L’Équipe. Un élément susceptible de peser dans la réflexion de Zinédine Zidane, qui souhaite évaluer les options à sa disposition avant les prochaines échéances internationales.

Pour le Stade Rennais, l’enjeu est désormais double : permettre à son attaquant de retrouver rapidement les terrains et l’aider à relancer sa dynamique. Car la concurrence au poste d’avant-centre reste importante chez les Bleus, où Marcus Thuram revient notamment en force grâce à ses performances avec l’Inter Milan.

Avec une blessure à soigner et une première impression à améliorer, Estéban Lepaul devra rapidement retrouver son efficacité sous le maillot rennais pour espérer convaincre à nouveau le sélectionneur. La prochaine liste de Zinédine Zidane, attendue le 6 novembre, pourrait déjà constituer un premier tournant pour l’attaquant du SRFC.