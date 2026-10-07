Critiqué par son premier rassemblement en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) a trouvé un peu de réconfort dans les rangs du Stade Rennais.

Estéban Lepaul n’a pas forcément vécu le rassemblement dont il rêvait avec l’équipe de France. Appelé pour la première fois par Zinédine Zidane, l’attaquant rennais a connu des prestations plutôt discrètes à la pointe de l’attaque tricolore.

Lepaul trouve du réconfort au Stade Rennais

Une période forcément délicate pour le joueur de 26 ans, qui doit désormais retrouver de la confiance avec le Stade Rennais. Et justement, une statistique vient apporter un peu de réconfort à Lepaul. Depuis son arrivée en Bretagne, l’ancien attaquant fait déjà partie des joueurs ayant porté le plus de fois le maillot de l’équipe de France alors qu’ils évoluaient au Stade Rennais.

Sur les 29 joueurs ayant été sélectionnés avec les Bleus durant leur passage au Stade Rennais, Lepaul figure actuellement parmi les 11 plus capés. Avec trois sélections au compteur, l’attaquant partage donc une place dans ce cercle restreint de joueurs ayant représenté le club breton sur la scène internationale.

M’Vila mène encore la danse au SRFC

Une statistique forcément symbolique pour Lepaul, surtout après un rassemblement qui lui a valu plusieurs critiques concernant son rendement offensif. Le record historique reste toutefois très loin. Yann M’Vila domine largement ce classement avec 22 sélections en équipe de France alors qu’il évoluait au Stade Rennais.

Lepaul n’en est évidemment qu’au début de son aventure internationale. Mais après un premier passage délicat chez les Bleus, cette statistique constitue un joli lot de consolation pour l’attaquant rennais, qui aura désormais l’occasion de répondre sur le terrain et de retrouver son efficacité sous le maillot du Stade Rennais.