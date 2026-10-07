De retour d’un premier rassemblement décevant en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) ne va pas beaucoup mieux au Stade Rennais.

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) n’a pas vraiment profité de cette opportunité pour s’installer dans les plans de Didier Deschamps.

Une concurrence qui va se renforcer en Bleu

Titulaire lors de la deuxième rencontre face à la Belgique, l’attaquant du Stade Rennais a disputé l’intégralité de la rencontre. Malgré la large victoire des Bleus (4-1), Lepaul n’a pas réussi à se montrer décisif. Une situation qui pourrait lui coûter cher dans la perspective du prochain rassemblement, prévu en novembre. La concurrence s’annonce en effet particulièrement importante dans le secteur offensif. Sur X, l’ancien défenseur du FC Nantes Ricardo Faty estime notamment que Lepaul n’a pas suffisamment profité de sa chance avec les Bleus.

« Lepaul n’aura finalement pas saisi sa chance. Et ça va pousser fort derrière : retour de Marcus Thuram, Junior Kroupi dès qu’il sera à pied, Hugo Ekitike un peu plus tard… voire même Mathys Tel qui pourrait pointer le bout de son nez », a-t-il écrit. Une analyse qui illustre la difficulté de la situation pour l’attaquant du Stade Rennais.

Lepaul doit maintenant rebondir au Stade Rennais

Avec plusieurs concurrents susceptibles de revenir ou d’intégrer la sélection, sa place pourrait rapidement être remise en question. Pour Lepaul, le meilleur moyen de répondre sera désormais de retrouver de l’efficacité avec le Stade Rennais. L’attaquant va justement avoir l’occasion de se relancer rapidement puisque Rennes reçoit l’AJ Auxerre dimanche.

Une rencontre importante pour lui, alors qu’il doit désormais digérer cette première expérience internationale et retrouver son meilleur niveau en club. Avant le prochain rassemblement de novembre, Lepaul sait donc qu’il devra rapidement inverser la tendance. Une bonne série avec le Stade Rennais pourrait lui permettre de revenir dans les discussions, mais la concurrence s’annonce particulièrement féroce.