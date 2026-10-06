Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leur analyse de la large victoire de la France contre la Belgique lundi en Ligue des Nations (4-1).

Les Bleus ont encore joué avec les nerfs de leurs supporters. Après une première période très compliquée et un but belge signé Dodi Lukebakio, la France a totalement changé de visage dans le dernier quart d’heure.

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Dembélé encore loin du compte

Désiré Doué a égalisé à la 77e minute, Rayan Cherki a donné l’avantage aux Bleus quatre minutes plus tard, avant le doublé de Michael Olise. Un incroyable retournement qui porte évidemment la signature du coaching de Zidane. Mais avant cette révolte, certains titulaires avaient sérieusement inquiété. Ousmane Dembélé fait partie des principaux joueurs dans le viseur de Pierre Ménès. L’attaquant du PSG avait déjà été décevant contre l’Italie quelques jours plus tôt et n’a pas davantage convaincu face aux Belges. L’Équipe l’a d’ailleurs de nouveau considéré comme l’un des Français en difficulté dans cette rencontre. Pour Ménès, le problème est surtout dans l’utilisation du ballon. Dembélé a beaucoup touché le cuir, mais sans parvenir à faire suffisamment de différences sur son côté droit. Trop peu dangereux, trop imprécis dans le dernier geste : sa prestation lui a valu une note particulièrement basse de la part de l’ancien consultant. Le contraste avec Michael Olise n’en est devenu que plus saisissant.

Daniel Riolo va encore plus loin. Pour lui, les quatre premiers matches de l’ère Zidane permettent déjà de dégager plusieurs tendances fortes. « Au terme de ces 4 matchs, il y a des choses qui apparaissent, qui sont des certitudes ou presque : Olise est devenu un taulier de cette équipe, l’avant-centre ne peut pas être Dembélé, ça sera Mbappé, et à gauche, il y aura Désiré Doué », a-t-il analysé sur RMC Sport. Une analyse particulièrement sévère pour Dembélé. Riolo considère donc que le Parisien ne devrait plus occuper le poste d’avant-centre lorsque Kylian Mbappé sera disponible, tandis que Doué et Olise auraient déjà marqué des points considérables dans la hiérarchie offensive. Le match contre la Belgique vient forcément renforcer son argument.

Lepaul, l’autre titulaire fracassé

Car le scénario du match est difficile à ignorer. À l’heure de jeu, Zidane a décidé de faire évoluer son attaque. Les entrées de Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué ont totalement transformé la rencontre. Les trois entrants ont directement participé au réveil des Bleus, tandis qu’Olise s’est offert un doublé et une passe décisive. Le contraste avec les titulaires sortis est donc forcément spectaculaire. Cette capacité de Zidane à modifier son équipe en cours de match constitue d’ailleurs l’un des enseignements majeurs de cette première trêve internationale. Le sélectionneur reste invaincu après quatre rencontres et la France conserve la tête de son groupe.

Mais Dembélé n’est pas le seul Bleu à avoir subi les critiques de Pierre Ménès. Estéban Lepaul a également connu une soirée très compliquée. Titulaire à la pointe de l’attaque, l’attaquant du Stade Rennais a eu énormément de mal à exister face à la défense belge. Pour Ménès, il était même quasiment « introuvable » pour ses partenaires. Son placement et son manque d’impact physique auraient empêché la France de véritablement trouver son avant-centre durant la première heure. La victoire 4-1 permet évidemment de relativiser ces critiques mais elle ouvre aussi un débat intéressant pour Zinédine Zidane.