Avenir incertain pour Ajorque à Brest, Rennes, Lyon et Lens en embuscade

Le Stade Brestois peine à prolonger Ludovic Ajorque, attisant l’intérêt de Rennes, Lyon et Lens pour le mercato hivernal. L’OM, déjà intéressé l’été dernier, semble en retrait. La situation contractuelle de l’attaquant réunionnais pourrait animer le prochain marché des transferts en Ligue 1.

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Benzema à l’OL cet hiver ? La piste refroidie par un démenti

Malgré l’emballement autour d’un retour de Karim Benzema à Lyon, la rumeur a été démentie par des sources proches du club. Aucun contact concret ni avancée ne sont à signaler pour un transfert lors du mercato hivernal. Les supporters lyonnais devront patienter pour revoir leur ancien buteur.

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L’ASSE sous pression après la victoire de Nancy avant le choc à Reims

Nancy rejoint l’ASSE en tête du classement après son succès contre Dijon, mettant la pression sur les Verts avant leur déplacement périlleux à Reims. Les Stéphanois doivent impérativement réagir pour conserver leur position de leader et ne pas laisser filer de points face à un concurrent direct.

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Lens privé de Gradit et Ivanović, Digard doit revoir ses plans contre Toulouse

Jonathan Gradit et Franjo Ivanović, pourtant présents à l’entraînement, sont forfaits pour la réception de Toulouse. Didier Digard, nouvel entraîneur du RC Lens, doit composer sans ces deux éléments clés en défense et attaque pour sa première à Bollaert. Les Sang et Or devront s’adapter rapidement.

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Le PSG surveille Ibrahim Rabbaj, jeune crack marocain de Chelsea

Le PSG suit de près Ibrahim Rabbaj, ailier de 17 ans surnommé le « Messi marocain » et évoluant à Chelsea. Le jeune talent, également suivi par la Juventus et d’autres clubs européens, brille actuellement avec le Maroc à la Coupe du monde U17. Paris n’est pas seul sur ce dossier prometteur.

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Thauvin (Lens) devancé pour le trophée UNFP du joueur du mois

Florian Thauvin, pourtant performant avec le RC Lens en octobre, n’a pas remporté le trophée UNFP du joueur du mois. C’est Lassine Sinayoko (Paris FC) qui a été récompensé. Malgré cette déception, Thauvin reste un élément clé des Sang et Or, en pleine forme avant d’affronter Toulouse.

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Bastia choisit Printant, Cahuzac voit ses options se réduire

Après le refus du Stade Rennais, Yannick Cahuzac voit une autre porte se fermer avec la nomination de Ghislain Printant comme entraîneur du SC Bastia. L’ancien coach du RC Lens peine à trouver un nouveau projet, alors que Bastia a préféré miser sur l’expérience de Printant pour la suite de la saison.

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Tensions entre Mbappé et Zidane chez les Bleus, selon Hanouna

Cyril Hanouna affirme que Kylian Mbappé aurait une relation plus compliquée avec Zinédine Zidane qu’avec Didier Deschamps. Cette indiscrétion relance les rumeurs sur l’ambiance au sein de l’équipe de France, alors que le capitaine des Bleus aurait davantage apprécié l’ancien sélectionneur.

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FC Nantes : Grenoble diminué, les Canaris visent la passe de trois

Avant la réception de Grenoble, le FC Nantes profite d’une sérieuse vague d’absences côté isérois, avec plusieurs titulaires forfaits. Les Canaris espèrent enchaîner un troisième succès consécutif en Ligue 2 et pourraient tirer profit de cet effectif adverse amoindri pour confirmer leur bonne dynamique.

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Genesio met en garde l’OM sur un mois de janvier souvent délicat

Bruno Genesio a averti que ses équipes connaissent fréquemment des difficultés en janvier, période qu’il juge traditionnellement agitée. L’entraîneur de l’OM prépare ainsi les supporters à un éventuel coup de mou hivernal, alors que Marseille cherche à maintenir sa dynamique jusqu’à la trêve.

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Stade Rennais : Haise soutenu par Costil et Rothen après les critiques

Franck Haise, sous pression au Stade Rennais après les doutes exprimés par Nicolas De Tavernost, reçoit le soutien de Benoît Costil et Jérôme Rothen. Les deux anciens internationaux saluent ses qualités et appellent à la responsabilité des joueurs, alors que le technicien cherche la bonne formule.

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