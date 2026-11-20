Le PSG aurait identifié une nouvelle pépite offensive : Ibrahim Rabbaj, un jeune crack marocain de Chelsea déjà surnommé le « Messi marocain » et surveillé par plusieurs grands clubs européens.

Le PSG pourrait bien avoir identifié une nouvelle pépite. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, publiées par GiveMeSport, le club de la capitale suit attentivement Ibrahim Rabbaj, jeune ailier de Chelsea actuellement engagé avec le Maroc à la Coupe du monde U17 au Qatar.

Paris n’est toutefois pas seul sur ce dossier. La Juventus, le Sporting CP et le Club Bruges surveillent également les performances du joueur, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Ibrahim Rabbaj, le nouveau crack convoité par le PSG

Âgé de seulement 17 ans, Ibrahim Rabbaj possède déjà un profil particulièrement intéressant. Gaucher évoluant principalement sur le côté droit, il est également capable de jouer en numéro 10. Sa technique, son centre de gravité bas et ses qualités d’élimination lui ont valu un surnom flatteur à Chelsea : le « Messi marocain ».

Né à Leicester, le jeune attaquant a débuté sa formation à Crystal Palace avant de rejoindre le centre de formation de Chelsea en 2021. Il a rapidement gravi les échelons chez les Blues, jusqu’à remporter le championnat national U18 la saison dernière. Il s’est notamment illustré avec un triplé contre Leicester (5-1).

Sur la scène internationale, Rabbaj a d’abord représenté l’Angleterre chez les jeunes avant de choisir le Maroc. Un choix déjà récompensé puisqu’il a remporté la CAN U17 en 2025 et a été élu meilleur joueur du championnat d’Afrique du Nord U17 cette année.

Chelsea veut le conserver, Paris reste à l’affût

Le dossier pourrait devenir intéressant pour le PSG dans les prochains mois. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2028, Ibrahim Rabbaj doit encore trouver sa place dans un effectif londonien où la concurrence est particulièrement importante.

Selon Ben Jacobs, le jeune talent pourrait ainsi réfléchir à ses possibilités pour obtenir davantage de perspectives vers le football professionnel. Chelsea souhaite néanmoins le conserver et n’exclut pas de lui proposer un nouveau contrat. Pour Paris, il s’agit donc d’une piste à suivre plutôt que d’un transfert imminent. Mais Luis Campos et la cellule de recrutement parisienne savent désormais qu’un nouveau talent offensif attire les convoitises en Europe.

Les prochaines performances de Rabbaj au Mondial U17 pourraient encore faire grimper sa cote. Reste à savoir si le PSG décidera de passer de la simple surveillance à une offensive concrète pour attirer le « Messi marocain » dans la capitale.