Le PSG n’a visiblement pas terminé son opération prolongations ! Alors que plusieurs accords majeurs se dessinent déjà dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient décidé de passer à la vitesse supérieure. Selon Canal+, cinq nouveaux cadres du vestiaire parisien seraient concernés par des discussions pour prolonger leur contrat. Et parmi eux figurent plusieurs joueurs incontournables de Luis Enrique !

Le Paris Saint-Germain voit décidément les choses en grand ! Après avoir profondément transformé son projet sportif ces dernières années, le club de la capitale souhaite désormais sécuriser les fondations de son équipe pour les prochaines saisons. Une stratégie qui passe par la prolongation de ses meilleurs éléments, mais aussi par la volonté d’éviter de voir ses cadres entrer dans les dernières années de leur contrat.

Ces dernières semaines, plusieurs dossiers importants ont déjà avancé. Ousmane Dembélé pourrait prolonger jusqu’en 2030, tandis que Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Matvey Safonov sont évoqués pour des engagements jusqu’en 2032. Mais les dirigeants parisiens ne comptent visiblement pas s’arrêter là.

Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes : le PSG veut frapper très fort !

Selon les informations de Canal+, relayées notamment par MadeInFOOT, le PSG aurait entamé des discussions pour prolonger cinq autres joueurs majeurs de son effectif : Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos.

Un véritable chantier XXL ! Les quatre premiers disposent actuellement d’un contrat courant jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option pour Zaïre-Emery. Paris souhaiterait prendre les devants en leur proposant de nouveaux engagements qui pourraient s’étendre jusqu’en 2032.

L’objectif est évident : conserver le noyau dur de l’équipe de Luis Enrique et construire dans la durée autour de joueurs devenus indispensables au système du technicien espagnol.

Vitinha s’est imposé comme le véritable chef d’orchestre du milieu parisien, tandis qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes incarnent parfaitement les exigences du jeu parisien sur les côtés. Quant à Warren Zaïre-Emery, il représente évidemment l’un des symboles du projet à long terme du PSG.

Et une première excellente nouvelle serait déjà tombée dans ce dernier dossier : selon Canal+, le jeune international français serait particulièrement favorable à l’idée de prolonger son aventure dans son club formateur.

Marquinhos également concerné, un message fort envoyé à l’Europe !

Mais le cinquième dossier est tout aussi intéressant. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait lui aussi poursuivre l’aventure parisienne. À 32 ans, le capitaine brésilien conserve une place importante dans le vestiaire et le PSG souhaiterait sécuriser son avenir.

Une volonté qui confirme que les dirigeants parisiens ne comptent pas uniquement miser sur la jeunesse. L’expérience et le leadership de certains cadres restent également des éléments essentiels dans le projet de Luis Enrique.

Reste désormais à transformer ces discussions en accords définitifs. Car si les intentions du PSG semblent claires, aucune de ces cinq nouvelles prolongations n’est encore officiellement actée.

Une chose est certaine : Paris prépare une véritable offensive contractuelle ! Avec plusieurs stars potentiellement liées au club jusqu’en 2032, Nasser Al-Khelaïfi pourrait réussir un énorme coup en verrouillant l’ossature de son équipe pour les six prochaines années. Une manière aussi d’envoyer un message très clair aux grands clubs européens : les cadres du PSG ne sont pas à vendre !