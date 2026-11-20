Avant OM-Le Mans, Bruno Genesio a lâché un avertissement qui pourrait donner quelques sueurs froides aux supporters marseillais : le mois de janvier est souvent synonyme de turbulences pour ses équipes.

L’OM est prévenu. Alors que les Olympiens espèrent poursuivre leur bonne dynamique, Bruno Genesio a évoqué un problème récurrent dans sa carrière d’entraîneur. En conférence de presse avant OM-Le Mans, le technicien a reconnu que le mois de janvier représentait souvent une période délicate pour ses équipes. Un avertissement qui ne passe évidemment pas inaperçu à l’approche de cette échéance.

« Je me suis moi-même fait cette observation. C’est souvent un début de saison poussif. La période dans laquelle on est, ça a souvent été de très bonnes périodes. Puis le mois de janvier est souvent plus agité pour mes équipes, avant une fin de saison meilleure », a reconnu Genesio.

Un constat qui peut forcément interpeller du côté de Marseille, alors que le club espère maintenir sa dynamique jusqu’à la trêve hivernale. D’autant que l’entraîneur reconnaît lui-même ne pas avoir identifié précisément les raisons de ces passages à vide. « Je pense que j’ai besoin d’un peu de temps pour mettre mes principes et mon management en marche. Peut-être que les périodes de mercato avec les incertitudes me perturbent. Mais c’est dur de trouver une seule raison. Pour l’instant, je n’ai pas la solution », a-t-il admis.

Genesio insiste sur le danger de la perte de confiance

L’autre sujet abordé par l’entraîneur concerne la confiance, un élément qu’il considère déterminant dans les performances individuelles et collectives. Pour Genesio, quelques mots ou gestes peuvent parfois suffire à relancer un joueur en difficulté. Mais conserver cette confiance lorsque les résultats sont bons représente également un véritable défi.

« Lorsque vous perdez la confiance, vous vous rendez compte que c’est très difficile de la retrouver. Parfois elle revient juste avec des petits mots ou gestes et permet de faire de grandes choses. La confiance qu’on vous donne peut changer voire métamorphoser le comportement d’un joueur et ce qu’il va faire en match », explique-t-il.

Le technicien met toutefois en garde contre un autre danger : le relâchement après une période positive. « Quand tout va bien ou mieux, l’être humain a tendance à se relâcher. Les grands champions sont ceux qui ont les deux : retrouver la confiance quand ça ne va pas et rester concentré quand ça va bien. »

À Marseille, le discours mérite donc attention. Avant même d’aborder cette période charnière, Genesio a mis le doigt sur une difficulté qu’il n’a jamais totalement réussi à corriger. Aux Olympiens de faire mentir cette statistique dès janvier !